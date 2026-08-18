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19 agosto 2026 alle 00:43

Azzurre in Svezia e subito in campo 

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Due giorni al debutto per l’Italvolley femminile che è volata in Svezia per rifinire la preparqazione e debuttare negli Europei. Le azzurre sono arrivate ieri mattina a Göteborg con un volo diretto da Milano Malpensa: all’aeroporto un’accoglienza festosa, con tifosi e appassionati e Alessia Orro e compagne subito protagoniste tra richieste di fotografie e autografi.

Nel pomeriggio la squadra di Julio Velasco si è subito messa al lavoro con il primo allenamento in terra svedese svolto sul campo secondario dello Scandinavium, dove venerdì debutteranno alle 16 contro la Croazia. Una seduta intensa, utile per prendere confidenza con l’ambiente e continuare a mettere a punto condizione e meccanismi in vista dell’esordio. Oggi è prevista un’altra seduta di allenamento alle 17.

«Le sensazioni sono sicuramente molto positive. Veniamo dal torneo in Polonia, che ci ha dato buonissimi segnali e dove abbiamo scoperto ancora una volta di poter avere delle alternative al nostro tradizionale sistema di gioco. Ora più che mai, dopo il brutto infortunio di Lolly (Loveth Omoruyi, ndr ) , sappiamo che ognuna di noi dovrà farsi trovare pronta. Potremo essere chiamate tutte a dare il nostro contributo ed è importante sapere di poter contare anche su soluzioni diverse. Siamo molto contente di essere arrivate qui in Svezia e soprattutto di aver trovato un po’ di fresco». E ha aggiunto: «In allenamento ci divertiamo tanto, siamo molto competitive anche tra di noi e credo che proprio questo renda il lavoro in palestra più piacevole. Non ci alleniamo soltanto perché dobbiamo farlo: ci piace e ci dà soddisfazione».

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