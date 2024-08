Azzurre: bene, trave, bis! 

PARIGI. Le Olimpiadi sono quel paese delle meraviglie in cui la ginnastica riempie la Bercy Arena di Parigi per Simone Biles e si ritrova poi a celebrare Alice D'Amato. Una sorpresa - la caduta dalla trave della ginnasta americana, Regina indiscussa - e un'impresa - quella dell'azzurra con un esercizio da battimani - ed ecco un oro storico. Nel giorno in cui l'atleta statunitense sbaglia l'esercizio alla trave, ci pensa la ventunenne di Genova a riscrivere la storia dello sport italiano, vincendo un oro olimpico che mai prima la ginnastica azzurra femminile aveva portato a casa. Basta questo per definire la grandezza dell'impresa di Alice, eppure l'Italia non sembra accontentarsi perché al metallo più prezioso, arrivato con un punteggio di 14,366, si aggiunge il bronzo di Manila Esposito, l'atleta donna più giovane della spedizione azzurra a Parigi con i suoi appena 17 anni. In mezzo, con l'argento, la cinese Zhou, ma i riflettori, per una volta, sono tutti per le due azzurre. L'inno di Mameli risuona forte nell'impianto a sudest della capitale francese e giù dal palco finisce anche la brasiliana Rebeca Andrade, oltre che la Biles, dalla quale arriva, almeno per un pomeriggio, il passaggio della corona. «Sono super eccitata e orgogliosa per loro»", dice l'americana complimentandosi con Alice e Manila, prima di andare a prendersi l'argento nel corpo libero con un inchino sul podio alla vincitrice Andrade insieme con l'altra americana, Jordan Chiles, bronzo. Il super oro si aggiunge al già storico argento a squadre conquistato con le Fate e consente ad Alice di fare meglio di Jury Chechi, oro e bronzo, e di Igor Cassina, oro ad Atene. Solo Franco Menichelli nel dopoguerra ha vinto più medaglie olimpiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA