Azzurra Monserrato matricola terribile «Si può migliorare» 

Monserrato. Matricola terribile, l’Azzurra Monserrato ha preso subito confidenza con la Prima categoria e alla fine ha conquistato un ottimo terzo posto nel girone A. «Siamo ripartiti con lo stesso spirito e la stessa voglia con la quale l’anno scorso avevamo vinto il campionato di Seconda categoria con tre giornate d’anticipo», sottolinea il massimo dirigente Roberto Murru, che poi dedica il risultato «al nostro storico presidente Salvatore Murru». Per la squadra a inizio anno «avevamo buone aspettative perché gli ingredienti c’erano tutti, ed è bastato rafforzare di poco lo staff tecnico guidato dall’allenatore Casu con l’arrivo di Contu, che ci ha permesso di iscrivere anche una squadra al campionato Juniores. Dalle giovanili nove giocatori hanno esordito in prima squadra».

Lo staff

Il gruppo dei dirigenti è stato «raddoppiato», passando «da quattro a otto. Il tutto ha preso slancio grazie «al supporto degli sponsor, all’utilizzo degli impianti del Comparto 8 concesso dal Comune guidato dal sindaco Tomaso Locci e alle corrette scelte tecniche». Ma il presidente ringrazia anche «il gruppo storico guidato da Deiana, Cabiddu, Flaminì, Cannavera, Pusceddu, Soumahoro, Spiga, Tulli e Vacca» ed elogia «l’innesto mirato di nuovi profili che già conoscevano la categoria: Cordeddu, Sica, Cabua, Contu, Corona, Cordone, Lallai, Mazzei, Perra e Puddu».

Tanti protagonisti

I rinforzi arrivati lo scorso dicembre (Anziani, De Caria e Tidu) e la caparbietà dei fuori quota (Palimodde, Zuddas, Milia, Macis, Soro, Monni e Vaccargiu) hanno fatto il resto. «Ma i protagonisti principali sono stati i ragazzi, che ci hanno permesso di gustarci successi e soddisfazioni in un campionato da neopromossi e difficile, portando Monserrato sul podio della classifica». Per il nuovo anno «squadra che vince non si cambia», quindi saranno «tutti confermati». Magari «con l’obiettivo di migliorarci ancora».