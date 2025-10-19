VaiOnline
GIRONE A.
20 ottobre 2025 alle 00:12

Azzurra, molti rimpianti: La Gioventù Sarroch vince su rigore 

Azzurra M. 0

Giov. Sarroch 1

Azzurra Monserrato : Serra, Schirru (85’ Tulli), Montisci, Sculco (78’ Serra), Maganuco, G. Carta, Cordone (94’ Santone), M. Carta, Farci, Anziani, Spiga (62’ Puddu). Allenatore Canosa.

Gioventù Sarroch : Marongiu, Andruetto, Floris (46’ Minà), Duarte (85’ Ambus), Livesi, Mastromarino (59’ Balistreri), Meloni, Mura, Stochino, Porcu, Scano. Allenatore Falco.

Arbitro : Picciau di Cagliari.

Rete : 59’ (r) Duarte.

Vittoria di rigore per la Gioventù Sarroch contro l’Azzurra al termine di una partita combattuta e giocata a viso aperto. Dopo una lunga fase di studio, al 27’ Spiga verticalizza per Farci che serve Maganuco: il suo tiro è neutralizzato da Marongiu. Al 30’ ancora Spiga crossa per Farci, che colpisce di testa in tuffo: Marongiu devia in angolo. Ancora al 37’, Marongiu si supera e respinge in corner un tiro insidioso di Cordone. Nella ripresa, al 57’, Spiga scarica all’indietro per Cordone, che calcia: Marongiu devia sul palo. Al 59’ arriva la svolta: Scano viene spinto in area da Carta in modo troppo veemente, l’arbitro assegna il rigore che Duarte trasforma. L’Azzurra reagisce rendendosi pericolosa al 23’ e al 27’ con Farci e Spiga, ma ancora una volta Marongiu si oppone. Nel finale, la Gioventù Sarroch sfiora il raddoppio. (ant. ser.)

