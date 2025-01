Azzi: «Vissuti momenti speciali. Grazie» 

Salutati Azzi e Wieteska (passati, rispettivamente, alla Cremonese e al Paok di Salonicco), il Cagliari si appresta ad affrontare la sfida in trasferta con il Torino, in programma domani alle 20.45. Anche stavolta, il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Luvumbo.

Il punto

Out dalla gara con l’Atalanta, l’angolano non ha ancora smaltito il dolore alla caviglia sinistra. Quando, domenica, ha accompagnato la squadra sotto la curva per festeggiare il successo sul Lecce, ancora zoppicava. Ieri si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato e salterà così anche il match con i granata. La speranza è che possa tornare a disposizione dalla gara successiva, contro la Lazio, considerato anche che si giocherà di lunedì.

Per tutti gli altri è in programma la rifinitura questa mattina, a seguire la conferenza stampa di Nicola, quindi il pranzo e il trasferimento all’aeroporto di Elmas per la partenza.

In uscita

«Grazie Cagliari, grazie Sardegna», il saluto di Azzi ai tifosi attraverso i suoi profili social. «Vi ricorderò sempre così, con il sorriso. Con la gratitudine per tutto ciò che questa terra e questo popolo mi hanno dato, per tutte le emozioni vissute insieme, per aver riportato il Cagliari dove merita di stare, per realizzare il sogno di giocare in Serie A».

RIPRODUZIONE RISERVATA