Azzi, sorriso amaro: ci manca il gol  

L’obiettivo di Paulo Azzi è chiaro: arrivare presto in Serie A e farlo con la maglia del Cagliari. Poteva già raggiungere il massimo campionato nell’ultimo anno, la scorsa estate quando lo voleva l’Atalanta e a gennaio quando su di lui c’erano Salernitana e Verona, invece ha scelto i rossoblù (all’epoca ai margini della zona playout) e punta un finale di stagione da protagonista a livello personale e di squadra. «Ripeto le mie stesse parole: sono qua per sognare ancora», ha ribadito ieri nel post partita, citando quanto lui stesso aveva affermato un mese fa ospite del programma di Radiolina “Il Cagliari in Diretta”. «Quest’anno la Serie B è molto competitiva e difficile. Dobbiamo cercare di arrivare bene alla fine del campionato tutti, abbiamo trovato la quadra e dobbiamo essere ancora più compatti perché ci servirà. Vediamo dove arriviamo, poi ci proveremo nelle partite successive. Il pareggio ci dispiace, volevamo tutti questa vittoria però guardiamo la prospettiva positiva: abbiamo guadagnato ancora un punto».

Avanti così

Al suo arrivo Azzi aveva subito convinto, anche grazie al gol (fortunoso) contro il Como al debutto, poi però contro Bari e Venezia era rimasto in panchina e aveva ripreso da subentrato. Per spiegare l’esclusione Ranieri l’aveva spronato a dare di più: «L’avevo dovuto togliere perché non era al livello fisico degli altri, gli ho detto più volte che per giocare deve arrivare a odiarmi per quanto gli sto addosso», aveva detto il tecnico nelle scorse settimane. E la crescita ora si vede, visto che ieri Azzi ha giocato la quarta consecutiva da titolare: «Ranieri, con tutta la sua esperienza e intelligenza, ha provato a far sì che uscisse il meglio di me», il commento sul suo rapporto con l’allenatore. «Devo approfittarne per crescere e migliorare, sono contento di essere in campo e lo vedo come una cosa positiva. Da difensore devo fare di più, per me la fase difensiva era un punto debole perché in Serie B si alza ancor di più il livello. Ma ho cercato di essere più attento e sono felice per la continuità».

Porta inviolata

Con Ranieri (e Azzi) nel girone di ritorno il Cagliari ha tenuto la porta chiusa ben otto volte, già il doppio rispetto alle quattro dell’intera prima metà di stagione. Quello che manca è però il gol, col brasiliano che ci ha provato di nuovo con un cross diventato tiro grazie al vento (come all’esordio col Como) che Turati ha tolto da sotto la traversa a inizio ripresa. «Ho cercato di trovare la porta, mi dispiace non aver segnato: alla fine nasco attaccante e cerco di arrivarci il più possibile», il racconto dell’azione. Sulla tenuta difensiva: «Sono contento che non abbiamo preso gol. Cerco di mettere cross per i compagni in modo da poter segnare, prima o poi la rete arriverà e dobbiamo continuare su questa strada».