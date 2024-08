Azzi: «Siamo soddisfatti per il ritiro» 

Partita speciale ieri al “Braglia” per Paulo Azzi, subentrato a Zortea al 19’ della ripresa. «È sempre un piacere per me tornare a Modena, dove ho lasciato il cuore per quello che ho vissuto, non solo in campo». L’esterno brasiliano rossoblù ammette: «Sono contento di aver ricevuto l’affetto dei tifosi modenesi prima della partita». E sull’amichevole pareggiata solo all’ultimo respiro tiene a precisare: «Una prestazione inferiore alle altre ci può stare e il caldo non può essere un alibi, così come i carichi di lavoro. Abbiamo provato a fare quello che ci chiede il mister, cercando di fare la prestazione. Il lavoro pagherà, sono certo».

Azzi, infatti, è soddisfatto del lavoro svolto nelle due settimane in Val d’Aosta e guarda con ottimismo al primo impegno ufficiale, in Coppa Italia: «Ci siamo allenati con grande intensità seguendo il mister e siamo pronti per quello che ci aspetta». Il futuro? «Penso di essere pronto per le partite che arriveranno. Ora penso solo a concentrarmi sul Cagliari, sulla Coppa Italia innanzitutto poi sul campionato, e a stare bene per la squadra. Poi è chiaro che c’è ancora un mese di mercato, ma il pensiero in questo momento è rivolto solo al Cagliari e all’inizio di questa stagione molto importante per noi». (f.g.)

