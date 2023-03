Azzi ritrova il campo: e ora chi lo leva? 

Coincidenze? Chissà. Certo è che quando Azzi è entrato in campo, il Cagliari soffriva ed era sotto 0-1 con l'Ascoli che, proprio a sinistra, aveva trovato terreno fertile per affondare i colpi. Col brasiliano in campo, la partita ha scritto una storia totalmente diversa, chiusa col lieto fine, per i tifosi rossoblù, che hanno visto la prima goleada della stagione. Anche grazie all'ex Modena, che dal primo istante ha piantato la bandierina per far capire che la fascia sinistra sarebbe stata di sua esclusiva proprietà.

Padrone della fascia

Strana storia, quella di Azzi. Primo acquisto a gennaio, subito nell'undici ti tolare di Ranieri senza neanche un allenamento con i nuovi compagni e addirittura a bersaglio all'esordio, contro il Como, grazie al vento. Poi il lento calo e la discesa fino alla panchina, con Bari e Venezia. «Non fa i movimenti che gli chiedo, deve migliorare», spiegava Rani eri. «Gli ho detto che lo farò giocare quando mi odierà», ancora il tecnico. E Azzi, Atleta di Cristo, ha iniziato a odiare, calcisticamente, Ranieri. Che ha sfruttato la sua rabbia in una gara che sembrava un incubo. Azzi ha martellato l'Ascoli, arrivando a gettare palloni in area come quello trasformato da Lapadula nel 3-1. E ora, chi lo toglie più? (al.m.)

