Azzi, ma che gol: «Mi ha aiutato il forte vento...» 

A Paulo Azzi sono bastati tre giorni per prendersi il Cagliari. Arrivato mercoledì pomeriggio in aeroporto, è stato subito lanciato titolare da Ranieri e all’esordio ha firmato il gol del 2-0 al Como. Un debutto sognato per il brasiliano che ha Ronaldo come idolo. Dopo qualche problema al Modena, si ritrova e lo aiuta un po’ di fortuna nella gran traiettoria che ha superato Ghidotti. «Sarò onesto: ho guardato l’area e la prima intenzione era fare un cross forte e pericoloso verso la porta, il vento mi ha aiutato», la sua ammissione sulla rete. «Una grande gioia, un bel momento soprattutto dopo le tante difficoltà vissute a Modena nel girone d’andata. Ho corso tutto il campo talmente ero felice: sono molto contento». Azzi sa che Cagliari può essere il suo definitivo trampolino di lancio: «Sono nel momento decisivo della mia carriera, a 28 anni non c’è più tempo per pensare di fare qualcosa. Ho tanta fame e voglia di dimostrare le mie qualità».

La sua duttilità

Il primo acquisto del ritorno di Ranieri al Cagliari fino a ieri non era conosciutissimo, ma Azzi è in Italia dal 2014. Lo prese il Cittadella, con cui segnò il suo unico altro gol in B il 22 marzo in un derby vinto 0-4 col Padova, poi tanta provincia fra C e D. Esperienze che lo hanno forgiato e reso capace di ricoprire più ruoli: «Voglio mettermi a disposizione, indipendentemente dal modulo, e migliorare in difesa perché in passato ho fatto qualche errore. Poi devo crescere come ritmo partita ed essere più preciso in fase offensiva. Posso fare il quinto, il terzino o l’esterno alto, stando bene fisicamente posso giocare sia a tre sia a quattro: scelga Ranieri». Il Modena l’ha riportato in B e non lo dimentica: «Devo dire grazie, mi ha fatto fare un salto in carriera e scoprire un nuovo ruolo. Ma potevo fare qualcosa di più».

L’obiettivo

Il 2-0 del Cagliari al Como fa iniziare al meglio il nuovo anno. «Tre punti pesanti, prime sensazioni molto belle sia per il clima sia per i tifosi», il commento di Azzi sulla sua nuova realtà. «L’impatto con Ranieri è stato molto buono, ho saputo venerdì che avrei giocato. Non ero al 100% ma il vento ha girato bene, non solo sul gol, ora devo perseverare». Per prenderlo i rossoblù hanno dovuto superare una concorrenza agguerrita, in primis il Palermo: «C’erano voci anche di squadre importanti, ma ho deciso dopo aver saputo progetto e struttura del Cagliari. Dobbiamo cercare di prendere il massimo dei punti possibili, Ranieri ci ha chiesto di avere grinta e voglia di lottare: tutti l’hanno dimostrato fino alla fine. Vedo un gruppo carico, continuiamo così».