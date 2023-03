Azzi: grazie al Cagliari posso sognare 

La vittoria di Reggio e subito la pausa: «Peccato fermarci, ma la sosta ci farà recuperare energie. Dobbiamo mantenere questa concentrazione». Anche perché il torneo è arrivato alla fase cruciale: «Ci saranno otto partite con tanti scontri diretti, per noi deve essere uno stimolo in più. Dobbiamo dare continuità ai risultati e arrivare il più in alto possibile». Si inizierà col Sudtirol: «Abbiamo iniziato a studiare i loro punti di forza. Stanno facendo bene, dobbiamo prepararci al meglio».

Paulo Azzi, fino a qualche anno fa, sembrava destinato a una carriera da comprimario. Arrivato in Italia a 18 anni dal Brasile, una carriera a girovagare senza fermarsi mai. Fino all'incontro con Attilio Tesser a Modena, con la trasformazione da attaccante a difensore a schiudergli un universo inimmaginabile. «Il calcio è strano», ha spiegato Azzi a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina, «e tutto può cambiare in un attimo. Qualche anno fa la A era lontanissima, invece ora col Cagliari posso sognare».

Tutto in un attimo

Guardare in alto

Saudade

Per Azzi è stato amore a prima vista col Poetto: «Molti pensano che per noi brasiliani il mare sia normale, ma il Brasile è così grande che in certi casi il mare è lontano. Io me ne sono innamorato». La famiglia e la fede sono i tesori più grandi: «Non uso la fede per vincere le partite, la fede per me è la vita quotidiana, la base su cui ho costruito la mia famiglia, i valori. E poi la famiglia. La lontananza si sente, con i cellulari abbattiamo le distanze, ma mi mancano i nostri ritrovi». Azzi si commuove: «Quest'anno ci tenevo a tornare a casa, ma avendo figli piccoli è difficile spostarsi. Ci sono cose che dobbiamo lasciarci dietro per seguire un sogno o una carriera». E tra i sogni c'è raggiungere il top. «A gennaio c'era la possibilità di andare in A, ma il Cagliari mi ha dato la possibilità di vivere qualcosa di più concreto. La soddisfazione di arrivarci con la squadra sul campo è una soddisfazione che ti rimane nel cuore e sarei molto felice se dovesse accadere». Infine, un ringraziamento a Tesser: «Mi ha dato sempre fiducia, per un giocatore è importante avere continuità. Mi ha sempre stimolato. All'inizio ero preoccupato, ma questo ruolo mi permette di sfruttare al meglio le mie caratteristiche offensive, mentre continuo a lavorare tanto sulla fase difensiva».

