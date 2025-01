Azzi e Wieteska lasciano Cagliari 

Si è chiusa l’esperienza di Paulo Azzi e Mateusz Wieteska col Cagliari: vanno rispettivamente alla Cremonese e al Paok. Entrambi non hanno partecipato all’allenamento di ieri, con la cessione ormai definita. Il laterale brasiliano, dopo due anni in rossoblù, lascia con cinque mesi d’anticipo sulla fine del contratto e va in Serie B ai grigiorossi, con cui potrebbero esserci altre operazioni: il Cagliari segue gli attaccanti Dennis Johnsen e David Okereke (quest’ultimo ora in prestito al Gaziantep in Turchia). Per Wieteska, invece, prestito con diritto di riscatto in Grecia. Come anticipato domenica dal presidente Tommaso Giulini, l’obiettivo ora è completare l’attacco.

L’incontro

Sempre ieri, dopo l’allenamento, il tecnico Davide Nicola ha visitato il Centro coordinamento Cagliari club in via Ariosto. Per lui è stata la prima volta nella storica sede di San Benedetto, riempita da tanti tifosi e presenti il presidente Salvatore Saba e i soci. «Un onore essere qui, è sempre bellissimo incontrare la nostra gente: il nostro compito è rendervi felici, diamo il massimo ogni giorno per questo», ha detto. Con lui Nicola Riva, consigliere d’amministrazione, e le ragazze del Cagliari femminile di calcio a 5 che giocano in Serie A. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA