Azzi e Scuffet tra i tifosi di Orgosolo Pavoletti applaudito a Pozzomaggiore 

Il campionato è finito, ma il Cagliari continua a festeggiare la salvezza con i suoi tifosi in giro per la Sardegna. Ieri due delegazioni rossoblù hanno incontrato i tifosi di Orgosolo e di Pozzomaggiore.

Tutti insieme

In Barbagia presenti l'amministratore delegato Carlo Catte con Simone Scuffet e Paulo Azzi, ospitati dal Cagliari Club di Orgosolo. «Per noi che arriviamo da fuori Sardegna», hanno spiegato i due rossoblù, «è bello conoscere le realtà del territorio e la loro passione. Grazie per tutto quello che ci trasmettete e i sacrifici che fate per stare al nostro fianco». A Pozzomaggiore, invece, il Cagliari Fan Club ha accolto il direttore media e business Stefano Melis e Leonardo Pavoletti. Così il capitano: «Vedervi così felici è il regalo più bello. Gli obiettivi non si raggiungono mai da soli, vi chiedo di sostenerci. Come ha detto mister Ranieri, se giochiamo per i tifosi mettendo in campo ogni energia, possiamo fare qualunque cosa, tutti insieme».

In America

Cagliari e Como uniscono le forze e volano negli States per partecipare a “The Soccer Tournament”, torneo di calcio a 7 in programma dal 5 al 10 giugno nella Carolina del Nord. Fabio Pisacane guiderà una selezione composta da rappresentanti delle due squadre Primavera. Per i rossoblù ci saranno Achour, Bolzan, Idrissi, Marcolini, Marini, Renna e Simonetta. L'esordio il 5 (alle 17.45 ora italiana) contro il City Soccer Society. Cagliari e Como condivideranno anche uno stand nella Fan Zone, con attività mirate a far conoscere i proprio Summer Camp. Verranno inoltre presentati prodotti tipi locali, con video dimostrativi realizzati dallo chef del Cagliari William Pitzalis. (al.m.)

