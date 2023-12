Azzi cavalca l’onda rossoblù: che stadio! 

Il forfait dell'ultimo momento di Augello gli ha spalancato le porte per una maglia da titolare. «Ma io mi alleno sempre per giocare», precisa Paulo Azzi. Che nonostante lo 0-0 con l'Empoli sorride. «Sono contento perché ho avuto l'occasione per incidere, tra assist e tiro, ma anche in fase difensiva».

Che salvataggio

E proprio quella chiusura nel primo tempo su Maldini lo ha reso protagonista, quasi come avesse segnato: «Il mister prima della partita aveva chiesto a noi terzini di fare attenzione e dare una mano ai centrali sulle loro punte», spiega Azzi. «Maldini era in vantaggio, sono stato bravo a recuperare e metterci il piede per salvare in angolo».

La favola

C'è la delusione per una vittoria sfumata, ma Azzi non riesce a vedere il bicchiere mezzo vuoto: «Intanto penso che solo tre anni fa giocavo in Serie D e ora sono in Serie A, penso solo a migliorarmi. Per la gara con l'Empoli, voglio ringraziare il pubblico, giocare in questo stadio è troppo bello, danno una spinta che per noi è troppo importante. Nello spogliatoio ci siamo detti che siamo sulla strada giusta e ora pensiamo di andare a Lecce per vincere». Ultimo pensiero per Viola: «Che strano è il calcio, è passato dalla gioia del gol, poi annullato, al rigore. Ma Nicolas ha una forza mentale pazzesca, è stato decisivo in altre partite e poi per me è stato importante per i consigli che mi dà ogni giorno». (al.m.)

