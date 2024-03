Azzi: «Abbiamo lo spirito giusto» 

Mancano ancora dieci giorni alla sfida salvezza Cagliari-Verona, ma la squadra di Ranieri ha già messo come obiettivo la decisiva partita di Pasquetta. «Dobbiamo giocare questi scontri diretti cercando di vincerli, per poi andare a fare qualche punto dove gli altri non se lo aspettano», il messaggio di Paulo Azzi, dopo la l’amichevole di Selargius, sul prossimo impegno e la corsa salvezza. «Col Verona siamo a pari punti, ci aspetta una bella partita. Dobbiamo continuare a fare quanto dimostrato queste ultime giornate: abbiamo le potenzialità per farlo, dobbiamo crederci».

Ripartenza

Azzi, alla fine del primo tempo a Selargius, ha ricevuto l'abbraccio dei tanti presenti (soprattutto di numerosi bambini che volevano foto e autografi). «Per Ranieri queste partite hanno due obiettivi: dare minuti a chi ha giocato meno e coinvolgere i tifosi, rappresentano una forza della nostra squadra, sono il dodicesimo uomo». La sosta per lui è servita anche per altro: «Ricaricare le energie e mantenere la concentrazione, oltre a recuperare chi ha avuto qualche problema come Gaetano, Mina e Luvumbo, tutti giocatori importanti. Dobbiamo continuare con questo spirito».

