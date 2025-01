Azzi a un passo dalla Cremonese Arriva Johnsen? 

Cagliari e Cremonese continuano a tenere bollente la linea diretta per trovare l’incastro giusto che possa portare Paulo Azzi e Gianluca Lapadula in maglia grigiorossa, con Dennis Johnsen e Federico Bonazzoli in rossoblù. Non è facile e non solo per le differenti situazioni contrattuali. E non è neanche detto che non possa andare in porto solo una delle operazioni in ballo.

Senza fretta

Ieri sera si è registrata un’accelerata della Cremonese per arrivare ad Azzi, ormai fuori dalle rotazioni di Nicola e con il contratto in scadenza. Ma il Cagliari lascerebbe partire il brasiliano, che comunque saluterebbe a giugno, solo ottenendo in cambio Johnsen, esterno offensivo norvegese che darebbe qualità e fantasia alla batteria di esterni offensivi. Ecco perché ogni accordo su questa operazione va ancora trovata e difficilmente si arriverà alle firme prima della gara di domenica. Più probabile che la sfida con il Lecce possa essere quella dei saluti per l’ex Modena. Se Azzi-Johnsen può essere uno scambio con alte probabilità di riuscita, si va raffreddando quello tra le punte Lapadula e Bonazzoli. Un po’ perché l’italo-peruviano ha diversi dubbi sul trasferimento in grigiorosso senza la certezza di avere almeno un biennale. E un po’ perché lo stesso Bonazzoli non sarebbe troppo convinto di un trasferimento senza la certezza di una maglia da titolare. Ma soprattutto, la Cremonese vorrebbe cedere al Cagliari il giocatore e il suo (pesante) contratto fino al 2028. Ecco perché tra i due club si potrebbe chiudere l’affare con gli esterni, mentre è ad alto rischio quello tra le punte.

Ritorno di fiamma

Scambio o no, il Cagliari deve trovare una sistemazione a Lapadula, cercando di monetizzare i suoi ultimi sei mesi di contratto. Il giocatore può ancora spostare gli equilibri in cadetteria e, nonostante la chiusura del ds Melissano, resta valida la pista Spezia, magari negli ultimi giorni di mercato. Se dovesse saltare l’operazione Bonazzoli, Bonato potrebbe tornare su quello che, in estate, sembrava un affare praticamente fatto, il nigeriano Okereke. L’ex Cremonese, ora al Gaziantep, classe ’97, sarebbe la soluzione ideale per poter avere un vice Piccoli che possa anche affiancarlo. E nella lista resta pure il belga-nigeriano dei Rangers Dessers.

I soliti noti

Per le uscite, si aspettano proposte per uno tra Marin, Prati e Makoumbou (in ordine di sacrificabilità), mentre si cerca una sistemazione in Serie B per Kingstone. Attenzione anche a Wieteska, che il Cagliari vorrebbe sistemare in Italia, ma che potrebbe muoversi in prestito all’estero (magari in Grecia). In caso di partenza del polacco, il ds Bonato dovrebbe cercare un sostituto per completare la difesa.

