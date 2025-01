Azzerate tutte le istituzioni, al Jolani presidente 

Mosca. Spazzato via un mese e mezzo fa il regime di Bashar al Assad, la nuova Siria ha ora formalmente azzerato tutte le istituzioni, dando al nuovo uomo forte di Damasco Muhammad al Jolani (Ahmad al Sharaa) l’incarico di presidente ad interim con il compito di formare un «consiglio legislativo» di transizione. In particolare, le autorità siriane hanno annunciato di aver sospeso la Costituzione, sciolto il parlamento e dissolto l’esercito di Assad, il partito Baath al potere da 60 anni e i gruppi armati. E per voltare del tutto pagina, Jolani ha chiesto alla Russia di consegnargli l’ex rais.

Una fonte locale informata dei colloqui svoltisi martedì nella capitale siriana ha detto all’agenzia Reuters che il nuovo leader ha messo sul tavolo la richiesta di estradizione dell’ex presidente, riparato a Mosca nel dicembre scorso quando all’improvviso è crollato il suo regime, storico alleato della Russia che tenta di salvaguardare le sue due basi in territorio siriano. Nel riferire dell’esito della missione a Damasco, guidata da Mikhail Bogdanov, l’esperto inviato speciale per il Medio Oriente, il ministero degli Esteri russo ha parlato di «continuare i contatti bilaterali». E il portavoce del Cremlino, Dmiktry Peskov, ha risposto con un no comment a chi gli chiedeva se fosse confermata la richiesta di estradizione per Assad. «Ci rendiamo conto della complessità della situazione», ha commentato Bogdanov, sottolineando che ancora nessun accordo è stato trovato sul mantenimento delle due basi russe: quella navale di Tartus e quella aerea di Hmeimim. Il prezzo chiesto dalle nuove autorità di Damasco sembra troppo alto.

