Azzerata la commissione Ambiente 

Nuova commissione Ambiente pronta a ripartire fra le polemiche. Sullo sfondo c’è lo strappo fra il consigliere comunale di Selargius Alberto Cappai - eletto in maggioranza poi trasferito all’opposizione, e ormai ex presidente della commissione - con il sindaco Gigi Concu e il resto della coalizione di centrodestra che dal 2022 governa la città. L’ultimo atto è l’ufficializzazione del suo passaggio in minoranza, seguito dalla convocazione della commissione che però è stata stoppata con lo scioglimento e la nuova costituzione decisa dal Consiglio comunale richiesto con urgenza dal presidente Tonino Melis.

Il duello

Convocazione contestata da subito da otto consiglieri di minoranza, assenti durante la riunione nell’Aula di piazza Cellarium, che avevano chiesto l’annullamento con tanto di pec inviata anche al Prefetto di Cagliari: «La convocazione è priva delle motivazioni che ne determinino l’urgenza», sostengono Franco Camba, Alberto Cappai, Dino Deiana, Giorgia Porcu, Francesca Olla, Paola Maccioni, Francesco Lilliu e Omar Zaher. «Inoltre è stata inoltrata senza il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare, violando le prerogative dei consiglieri». E poi aggiungono: «I costi della seduta di Consiglio palesemente illegittima, potrebbero comportare un danno erariale».

Il presidente Melis, supportato dal segretario generale, ha ribadito le motivazioni dell’urgenza in Consiglio. «Se il consigliere Cappai non avesse convocato la commissione dopo aver ufficializzato il suo passaggio in minoranza, non sarebbe stato urgente riunire il Consiglio», ha spiegato. «La convocazione di quella commissione è senza validità regolamentare dal momento che il criterio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza - richiesto dal Testo unico degli enti locali - è ormai venuto meno. Abbiamo solo prevenuto una irregolarità, e questa riunione di Consiglio è valida». Poi il sì all’unanimità per lo scioglimento della commissione, seguito dalla votazione dei nuovi componenti: Marianna Mameli, Giuliano Palmieri e Fulvia Perra per la maggioranza, insieme a Mario Tuveri e Francesco Lilliu per la minoranza.La commissione con la nuova composizione è già stata convocata: venerdì i cinque consiglieri eletti si riuniranno per nominare il nuovo presidente dell’Ambiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA