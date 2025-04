Azzena ci riprova, probabile corsa a tre 

A pochi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste c’è un colpo di scena nella corsa alla poltrona più importante del Comune di Luras. Il sindaco uscente, Mauro Azzena, sta lavorando per una sua civica. L’ex primo cittadino (“defenestrato” dopo le dimissioni in massa di consiglieri comunali e assessori) sta mettendo insieme un gruppo per tentare la riconferma. Azzena, 54 anni, ha concluso anticipatamente, e in modo traumatico, la sua esperienza amministrativa. L’ex sindaco, nel corso di una conferenza stampa, ha anche descritto un quadro di forti tensioni interne al Comune. L’altro dato rilevante è la probabile corsa a tre per la fascia tricolore. Infatti insieme a quella di Azzena ci potrebbero essere altri due gruppi in corsa. Stando a indiscrezioni, infatti, lavora per una civica Marisa Careddu, amministratrice con diversi mandati all’attivo. Careddu avrebbe incassato la disponibilità per la candidatura, come consigliere, di un grosso imprenditore. La terza lista sarà guidata da Maria Giuseppina Tamponi, assessora uscente e punto di riferimento per un consistente gruppo di persone (compreso il vice sindaco uscente, Gianni Cabras). Le elezioni sono fissate per l’otto e il nove giugno, il municipio sino ad allora guidato dalla commissaria Annamaria Manca, dirigente del Comune di Olbia.

