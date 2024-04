Azzecca tre numeri al Lotto e si porta a casa 45 mila euro 

La fortuna bacia Nuoro con una vincita ragguardevole che vale 45 mila euro. La giocata vincente si è verificata venerdì scorso nel concorso del Lotto.

Nel capoluogo barbaricino, come riporta Agipronews, sono stati vinti 45 mila euro grazie al terno 5-13-58 sulla ruota nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro, per un totale di 353 milioni da inizio anno.

In città è iniziata la gara per scoprire il fortunato scommettitore, questa volta premiato in modo generoso. Non si tratta certo di una vincita record, ma è senz’altro tale da soddisfare il giocatore e la ricevitoria.

