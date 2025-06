Azzannato alla gola da un pitbull: un giovane in ospedale 

Un giovane azzannato alla gola da un pitbull e un’altra donna con ferite sempre causate da un cane. I due sono arrivati al pronto soccorso del Santissima Trinità nei giorni scorsi e sono stati presi in consegna dal personale medico dell’ospedale. In particolare l’uomo ha riportato delle ferite preoccupanti anche se poi se la caverà con due settimane di cure. E nel piazzale del pronto soccorso di via Is Mirrionis sono arrivati anche gli agenti della Squadra volante nel tentativo di far luce sulle cause dell’aggressione da parte del pitbull. Ma su quanto è accaduto restano molti punti interrogativi: sembra infatti che i due siano stati aggrediti dal cane perché aizzato dal proprietario durante una lite a San Michele.

Una vicenda su cui i poliziotti hanno cercato di fare chiarezza nonostante non sia stata presentata nessuna querela da parte delle vittime. Di certo c’è l’aggressione da parte di un cane – indicato come un pitbull – che dopo aver ferito al collo il giovane, ha causato delle lievi lesioni anche alla ragazza che era con lui. Sarebbe accaduto nel quartiere di San Michele, da quel poco che le vittime hanno riferito agli agenti. La voce che il cane sia stato aizzato dal suo proprietario, al termine di un’animata discussione proprio con i due giovani finiti in ospedale, non è stata confermata perché le vittime non hanno voluto per ora presentare alcuna querela. (m. v.)

