Azzannata in casa dai suoi cani 

Quasi certamente erano affamati. Per questo, probabilmente, i pitbull hanno attaccato la loro padrona, in quel momento sola in casa: la 39enne, con delle ferite profonde a un braccio e alla pancia, è riuscita a scappare prima che fosse troppo tardi, trovando rifugio da una vicina. E con i cinque cani liberi è scoppiato il panico in una palazzina di piazza delle Muse, a Mulinu Becciu, nel complesso delle case parcheggio. C’è chi si è barricato nel proprio appartamento e chi è fuggito in strada.

Una notte di paura con l’intervento degli agenti della Squadra volante, dei vigili del fuoco, della Municipale e del personale del canile Dog Hotel. Sono stati questi ultimi ad accalappiare cinque pitbull, consentendo così ai soccorritori del 118 di prendersi cura della donna, accompagnata poi al Policlinico di Monserrato, con assegnato un codice giallo, per le vistose ferite riportate. E come se non bastasse, quando sembrava essere tornata la tranquillità, il compagno della donna – la coppia, è la versione di chi vive nelle palazzine, non si sarebbe mai occupata dei cani, lasciandoli in condizioni di salute precaria – nel rientrare in casa ha rischiato il linciaggio: necessario l’intervento dei poliziotti che lo hanno portato in salvo. Nello scontro ha preso alcuni pugni e una donna è caduta battendo la testa e venendo soccorsa dal personale del 118, costretto così a un secondo intervento.

L’allarme

Il caos è iniziato verso le 20,30 quando è arrivata una chiamata al 112 con la richiesta di un soccorso per una donna azzannata dai cani. L’ambulanza ha raggiunto piazza delle Muse ma medici e infermieri non hanno potuto far niente: nella palazzina c’erano cinque pitbull liberi. In strada diversi inquilini, costretti a lasciare le abitazioni mentre altri si sono rinchiusi nei loro appartamenti. Anche i poliziotti delle volanti e i vigili del fuoco hanno potuto far poco. Necessario l’intervento del personale del canile Dog Hotel. Hanno catturato i cinque cani: alcuni aggressivi, altri docili. Tutti molto magri. Recuperati anche otto cuccioli sempre di pitbull. Con i cani messi in sicurezza – si stava valutando se far scattare il sequestro in attesa degli sviluppi sulla vicenda anche per verificare un’eventuale accusa di maltrattamento di animali – i soccorritori del 118 hanno potuto prestare le prime cure alla 39enne, accompagnata poi in ospedale. Chi era in strada non ha risparmiato critiche ai padroni degli animali: «Non li facevano uscire mai di casa. Ed erano magrissimi perché mangiavano raramente».

L’aggressione

E quando il compagno della 39enne è arrivato in piazza delle Muse è scoppiato il finimondo. Sono partiti gli insulti e poi un’aggressione. Gli agenti hanno salvato l’uomo dal linciaggio, dopo che aveva incassato alcuni pugni e calci, portandolo via da Mulinu Becciu. Nel caos, una donna è caduta battendo la testa.

