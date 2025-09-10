Aziza, la principessa del jazz (e suo figlio) 

È accaduto 52 anni fa. Aziza Mustafa-Zadeh aveva 3 anni. «Ero dietro le quinte e ascoltavo un concerto di mio padre. Desideravo esibirmi anch'io, così corsi sul palco e iniziai a cantare. Mio padre rimase stupito, ma poi iniziò ad accompagnarmi al pianoforte. Fu un successo strepitoso». E da allora inarrestabile, per la maestria al pianoforte e la voce portentosa della “principessa del jazz“. Suo figlio undicenne, Ramiz-Khan, aveva anche lui 3 anni quando ha iniziato a cantare delle melodie, a 7 ha iniziato a esibirsi, e questa sera alle 21, al Parco naturale regionale Molentargius Saline, sarà con lei sul palco del Quartu Cultura Festival per l’evento di chiusura della manifestazione organizzata dalla Fondazione Quartu Cultura. «Ramiz Khan è presente a tutti i miei concerti. Posso tranquillamente dire che mi ha superato sotto certi aspetti», dice Aziza “l’amata“, o anche Jaziza, come la chiamava suo padre, Vagif Mustafa-Zadeh. Egli «voleva che nascesse una bambina di nome Aziza-Jaziza e aveva previsto che avrei seguito le sue orme. Mio padre intuiva che sarebbe morto presto». Il fondatore del jazz azero, morto nel 1979 a 39 anni, seppe «combinare la bellezza della melodia, le configurazioni ritmiche, la poliritmia e l'armonia di due culture musicali. Ramiz Khan e io continuiamo il suo percorso». Un viaggio in cui il jazz, la classica e il mugam, una forma tradizionale di improvvisazione musicale dell’Azerbaigian, di cui è originaria la famiglia Mustafa-Zadeh, si armonizzano in un linguaggio originale intriso di spiritualità. I suoi dischi hanno venduto 15 milioni di copie e la critica internazionale ha paragonato la pianista a grandi musicisti come Keith Jarrett, Bill Evans, Chick Corea.

Quali brani ha scelto per il concerto?

«È un repertorio originale composto da composizioni di mio padre, miei pezzi e anche quelli di mio figlio Ramiz Khan».

Lei ha un rapporto profondo con la natura. A Quartu suonerà in un parco.

«I concerti all'aperto hanno per me un significato particolarmente spirituale».

Sua madre Elisa Mustafa Zadeh è una cantante. Che cosa ha ereditato dai suoi genitori?

«Da mio padre l’abilità al pianoforte, da mia madre la voce».

Dalla sua musica emergono il valore delle relazioni umane e della pace: quanto contano per lei?

«Rappresentano un aspetto molto importante. Invito sempre le persone a mostrare rispetto e amore reciproci. È il senso della vita».

I critici l’hanno definita “la principessa del jazz”: si riconosce nell’appellativo?

«Non ci ho mai pensato. Per me è sufficiente essere Aziza».

In che modo prende forma il dialogo musicale con suo figlio?

«Da bambino, Ramiz-Khan ascoltava musica complessa. A 3 anni, ha iniziato a cantarmi delle melodie. In seguito, ha iniziato a pizzicare le note al pianoforte. Gli piacciono il blues, il soul, la musica classica, l'opera, Maria Callas, Astor Piazzolla».

Il vostro progetto “Generations“ celebra e unisce tre generazioni: lei, suo figlio e suo padre.

«Spero davvero che, grazie alla musica creata da Dio, possiamo riuscire a rendere questo mondo un po’ migliore tutti insieme».

Perché è importante custodire le tradizioni musicali?

«La cultura è la ricchezza di ogni nazione, di ogni paese. È necessario preservare con cura il patrimonio culturale creato nel corso dei secoli».

Che cosa si aspetta dall’esperienza sarda?

«La cultura sarda è un'irresistibile combinazione di arte, storia, musica, artigianato, cibo e vino: qualcosa di unico che ha resistito alla prova del tempo. I sardi sono amichevoli ed educati, con un forte senso della tradizione. È sempre emozionante esibirmi in questa terra antica e unica».

RIPRODUZIONE RISERVATA