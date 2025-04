Azioni terroristiche contro agenti e carceri 

Parigi. Auto incendiate, raffiche contro i portoni dei penitenziari, scritte minacciose sui muri degli istituti di pena, assalti alle caserme delle guardie carcerarie: la Francia è sotto attacco del narcotraffico, colpita da “atti terroristici”, come li ha definiti il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, protagonista della “crociata” contro il crimine legato allo spaccio di droga. Armi automatiche hanno sparato contro il carcere di Tolone, davanti al quale Darmanin è andato a portare il sostegno del governo. Ma in totale sono stati 21 i veicoli danneggiati nel corso delle due ultime notti, fra quelli incendiati e quelli deturpati con i “tag”, le scritte con bombolette spray. I primi episodi si sono registrati domenica alla Scuola di amministrazione penitenziaria di Agen, nel sud-ovest, con 7 veicoli danneggiati dalle fiamme. Poi, la stessa notte, l’auto di una guardia è andata in fiamme a Réau, a est di Parigi. Poi otto auto in fiamme nella concessionaria Toyota davanti al carcere di Nimes, nel sud, altri 3 in fiamme davanti al penitenziario di Villepinte, in banlieue di Parigi. Fatti analoghi a Nanterre, alle porte di Parigi, nel sud ad Aix-en-Provence e Valence. A indagare è l’antiterrorismo, già sulle tracce degli autori.

