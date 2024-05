Azione nel caos: «Niente lista». «No, ci saremo» 

E ora fuori dai giochi delle comunali del prossimo 8 e 9 giugno resta il simbolo di Azione. Il partito di Carlo Calenda, dopo essere rimasto fuori dal Campo largo di centrosinistra che sostiene Massimo Zedda e presentato l'accordo politico e programmatico con la candidata del centrodestra Alessandra Zedda, sparisce dalla competizione elettorale. Almeno il simbolo: perché i candidati di Azione, invece, «saranno presenti nelle liste di Alleanza Sardegna a supporto di Alessandra Zedda», dice Sebastiano Tola, segretario provinciale di Azione, ribadendo quanto dichiarato martedì in una nota stampa e smentendo le indiscrezioni che circolavano per tutta la giornata di ieri su una clamorosa retromarcia del partito di Calenda in città. In sintesi, però: i consiglieri sì, il simbolo no.

Il caso

Ad accendere la miccia era stata, in mattinata, una nota di Martina Benoni, candidata di Azione alle elezioni europee nella circoscrizione isole: «Il partito non presenterà una sua lista alle amministrative del capoluogo e non prenderà parte alla competizione elettorale», aveva detto all’agenzia Dire. I rumors parlavano di un intervento in prima persona di Carlo Calenda per non concedere il simbolo del partito alla lista. Forse sì, forse no. Nessuno ha smentito, nessuno ha confermato. Sta di fatto che il simbolo non ci sarà. «Pur rammaricandomi per le circostanze che hanno impedito la presenza di Azione nella coalizione progressista, sosterrò la candidatura a sindaco di Massimo Zedda perché ritengo la migliore opzione politica per la mia città», aveva aggiunto.

Acqua sul fuoco

In serata è toccato al segretario di Azione smentire e rassicurare la coalizione: «Saremo presenti alle elezioni, in appoggio ad Alessandra Zedda, e lo faremo nelle lista di Alleanza Sardegna perché è un partito abbastanza di centro con il quale abbiamo una convergenza politica. L’accordo punta a contribuire alla rinascita e allo sviluppo economico e culturale della città di Cagliari e a iniziare una collaborazione tesa a condividere, anche in futuro, programmi e scelte in grado di migliorare la vita e le ambizioni di progresso di tutti i sardi», ha spiegato Tola. E poi ha chiarito che «Benoni parla esclusivamente a titolo personale e non per il partito. Quindi ribadisco che saremo presenti alla competizione elettorale e in appoggio ad Alessandra Zedda».

