Azione-Iv: è guerra, ma fredda 

Fra Italia Viva e Azione resta la guerra fredda. Ma la rottura dei gruppi parlamentari è in stand by: l’annuncio ufficiale della separazione, che era atteso questo fine settimana, sembra destinato a restare nel cassetto ancora un po’. Tanto che fra i parlamentari delle squadre di Matteo Renzi e di Carlo Calenda c’è chi si scambia whatsapp come «ci vediamo a settembre».

Sulla carta gli atteggiamenti sono poco concilianti: in Azione c’è chi ricorda che a parlare di scissione del gruppo - e a far trapelare l’ultimatum per queste ore - è stata Iv, e in Italia viva c’è chi dice che il vero punto di caduta sarà la decisione di Azione sull’alleanza alle Europee. La questione politica fa il paio con quella tecnica: c’è un problema di simbolo, alle elezioni Iv e Azione si sono presentate in coppia e lo spacchettamento a Montecitorio e a Palazzo Madama non è automatico. E c’è un incrocio con i numeri. Ottenendo le dovute deroghe, alla Camera sia Iv (dieci deputati) sia Azione (undici) potrebbero avere la possibilità di costituire gruppi a sé. Al Senato è più complicato: per Azione, che ha quattro parlamentari, fare un gruppo sarebbe difficile, ma non sarebbe scontato nemmeno per Iv, che ne ha sei.

Sulla carta

E poi il progetto - abortito - della nascita di un Terzo polo aveva attirato molti parlamentari e, nel caso di uno strappo, non è detto che tutti restino ai posti di partenza. Gli umori fra le truppe restano variabili. In Azione sembra prevalere la sensazione che Iv prima o poi romperà. «Io sono stato trascinato in una discussione. Se Renzi vuole andarsene dai gruppi può fare quello che vuole», ha ripetuto nelle scorse ore Calenda. Mentre in Italia viva si ricordano i punti di distanza politica maturati in questi giorni rispetto ad Azione: sull’elezione diretta del premier proposta di Renzi, sulla Commissione d’inchiesta Covid e sul salario minimo. Attriti che hanno avuto strascichi di accuse reciproche: per Azione, Italia viva si sta avvicinando troppo al centrodestra. Per Italia viva, Azione si sta avvicinando troppo al Pd. Il tema più spinoso sembra l’alleanza alle Europee: «Sulla carta, insieme abbiamo il 10% e con quello potremmo essere decisivi per gli equilibri in Ue - ragionava un big di Iv - Se andiamo ognun per sé rischiamo l’irrilevanza».

