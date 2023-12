Azione, il segretario è Cucca Sempre più lontani Soru e Todde La Lega: scorie, no al deposito 

Azione elegge il nuovi vertici: il segretario regionale del partito fondato da Carlo Calenda sarà Giuseppe Luigi Cucca, indicato dall’assemblea riunita a Paulilatino. Cucca è stato senatore per due legislature, prima col Pd e poi con Italia Viva. Nei mesi scorsi aveva aderito ad Azione. La presidente sarà invece Elvira Lucia Evangelista, anche lei in arrivo da Iv, dove era approdata dopo quasi una legislatura in Senato col Movimento 5 Stelle.

In vista delle prossime regionali il partito si avvicina a Renato Soru. O meglio: si allontana da Alessandra Todde. Nello stesso comunicato con cui si annunciano i nuove cariche, infatti, si precisa: «Non servono programmi di 186 pagine, se non per evitare di dare risposte concrete su problemi concreti». E ancora: «Non staremo mai dalla parte di chi fa decidere a Roma chi ci deve governare, cambiando nome senza cambiare niente, e accontentandosi delle briciole lasciate cadere dai tavoli lautamente apparecchiati con i soldi del Pnrr». Due chiari riferimenti al Campo largo guidato da Todde.

«Serve un nuovo Piano di Rinascita per la Sardegna, lontano da ideologie e populismo, che dia risposte per l’oggi e tracci la strada per un futuro che vada oltre le promesse elettorali per le prossime elezioni», spiega una nota firmata da Cucca.

La candidata del Campo largo però incassa il sostegno di Sinistra italiana: lo ha stabilito la riunione dell’assemblea regionale del partito, nei giorni scorsi a Ghilarza, in cui sono

stati eletti i nuovi dirigenti: Christian Locci (consigliere comunale di Villaputzu) è il segretario regionale, l’ozierese Antonella Chirigoni presidente.

Gli appuntamenti

Intanto proseguono gli appuntamenti elettorali. Con Todde e Soru sempre più lontani. La candidata del Campo largo ieri era a prima Dorgali e poi a Cagliari, per partecipare a un incontro sulla transizione ecologica e digitale nella sede del Pd in via Emilia. Oggi alle 18 sarà a Macomer, nel padiglione Filigosa.

Continua anche il tour di Renato Soru: oggi a Putifigari, insieme al sindaco Giacomo Contini, parlerà di ambiente e delle difficoltà di vivere in un piccolo centro. Domani secondo incontro sulla sanità sarda: alle 17.30 nel palazzo della Provincia a Sassari.

Il deposito

Nel frattempo il tema del deposito unico per le scorie nucleari continua a essere centrale. Ora è la Lega a schierarsi contro l’individuazione di otto possibili aree idonee in Sardegna: «Ho toccato con mano il disappunto palesato dai cittadini sardi», dice il deputato Dario Giagoni.

«La nostra isola, a forte vocazione turistica e agro-pastorale», si legge in un comunicato del parlamentare «non avrebbe certo un’ottima pubblicità se in questo momento storico assai delicato venisse confermata la realizzazione dei depositi di scorie radioattive, si aprirebbe uno scenario devastante ed un contesto economico incerto che impedirebbe di avanzare qualsivoglia genere di pronostico per il prossimo futuro». Per Giagoni «queste sono battaglie epocali, che vanno collegialmente condivise da tutte le forze politiche in campo sia quelle locali che nazionali, solo così si potrà assumere una posizione netta e precisa su un argomento di così vitale importanza e ottenere una soluzione pressoché unanime».

