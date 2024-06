«Azione farà il 5%, Draghi presidente Ue» 

Che cosa si gioca l’Italia in queste elezioni?

«Tutto, direi. Oggi, come influenza al Parlamento europeo, è 25esima su 27 Paesi».

Perché?

«Perché ci mandiamo persone poco competenti, senza specializzazioni, o estranee alla maggioranza: i leghisti in questi anni non hanno gestito neppure un dossier».

Carlo Calenda invece ci crede, nell’Europa: il leader di Azione sta conducendo una campagna elettorale insolita, tra “question time” nelle piazze e la trovata “BlablaCarl”, con cui offre passaggi in auto ai suoi sostenitori per discutere dei vari problemi. Non riuscirà a fare tappa in Sardegna, «ma nell’Isola candidiamo un’imprenditrice molto valida, Martina Benoni».

Quali sono i temi cruciali per l’Europa, oggi?

«Per esempio la difesa. In Europa si spendono 300 miliardi, tre volte la Russia, eppure dipendiamo dagli americani. Per le troppe sovrapposizioni. Serve l’esercito europeo».

Cosa pensa del Green Deal?

«Che va cambiato. Pone obiettivi assurdi: dovremmo vendere in Italia 1,2 milioni di auto elettriche, ne vendiamo 50mila. Troppo care. E poi il GD impedisce gli investimenti. Mi sono occupato a lungo delle industrie del Sulcis, ma poi l’Europa ha deciso di non produrre alluminio, e ora dipendiamo dall’estero. Se la Cina invade Taiwan non potremo produrre più niente con componenti elettrici, perché i semiconduttori sono fatti a Taiwan».

La questione si intreccia con quella energetica.

«Le sole fonti rinnovabili non bastano, sono intermittenti e stoccare l’energia costa tanto. Quindi avrai sempre bisogno del gas. Se non vuoi il gas, hai bisogno del nucleare».

Ma sarebbe in ogni caso una soluzione di lungo periodo.

«Certo, quindi devi andare avanti con gas e rinnovabili. Ma una parte della sinistra ha l’idea di un’Italia che non produce più niente; se metti regole folli sulle emissioni, poi Alcoa va a produrre altrove. Per questo temo il modo ideologico del M5S, e anche del Pd, di affrontare la questione. Come la direttiva sulle case green: costa 600 miliardi, ma chi ce li ha? Abbiamo una sanità che cade a pezzi».

Cosa propone per la sanità?

«Di riaprire la discussione sul Mes sanitario: 38 miliardi che il M5S e la destra hanno deciso di non prendere».

Come li userebbe?

«Intanto ci prendi gli 80mila medici e infermieri che ti servono. Gli infermieri li porti da 1.450 euro al mese a 2.000: ti costa 7 miliardi. Altri 3 li metti sulle liste d’attesa: se lo Stato non garantisce tempi ragionevoli, ti rimborsa la visita privata. L’abbiamo suggerito al posto del taglio del cuneo fiscale: se distribuisci 16 euro a testa ma poi ognuno deve pagarsi la sanità, sai che affare».

E con gli altri soldi?

«Fai una massiccia campagna di reclutamento dei medici di base. Pagandoli molto bene».

Alessandra Todde ha detto che lei prima la stimava, poi l’ha attaccata come candidata. Allora, la stima o no?

«Nessun problema personale, mi sta simpatica e al Governo, quando serviva una mano sulle crisi, l’ho data. Il problema è la linea dei 5Stelle. Se poi lei farà cose giuste per la Sardegna sarò il primo a dirlo. Siamo gli unici in Italia a riconoscere le scelte giuste degli avversari».

Sì, avete apprezzato anche la riforma della giustizia.

«Beh, la separazione delle carriere la proponeva anche il Pd, poi se l’è rimangiata. Ma così come sosteniamo il salario minimo col M5S. Vogliamo chiudere questa stagione in cui ci diciamo “sei fascista-sei comunista”, Giorgia contro Elly, ma si può? Uno mi ha detto: lei ha ragione, ma io sono di destra. Bene, gli ho risposto, sulla sua tomba scriverà: ero di destra, ma non ha funzionato la Tac».

Premierato e autonomia differenziata invece non le piacciono?

«Sono armi di distrazione di massa. La politica non riesce a sistemare salari, sanità, scuola, e inventa queste battaglie: perfette sia per Meloni, che dice dice o la va o la spacca, sia per Schlein, che urla al golpe. Il premierato non c’è in nessun Paese: o Meloni è più intelligente di tutti i governanti del mondo, e ho dei dubbi, oppure è una riforma stupida. Nella scorsa legislatura avrebbe determinato un monocolore 5Stelle con Di Maio premier, immodificabile per 5 anni».

E l’autonomia differenziata? La legge è al traguardo.

«Sì, ma non entra in vigore se non finanzi i livelli essenziali delle prestazioni. L’autonomia è una finta che ha concesso Meloni a Salvini per farsi appoggiare il premierato».

Qual è l’obiettivo di Azione alle Europee?

«Superare il 5%, soglia psicologica oltre la quale è più facile crescere. Ma l’obiettivo politico è dire basta alle divisioni da Seconda Repubblica».

Servirebbe il Terzo Polo.

«Ma come fai a farlo con uno che in Senato ti fa votare La Russa per avere la Boschi presidente della Vigilanza? Il guaio di Renzi non è quello che dice, ma il fatto che quello che fa non corrisponda a quel che dice. Nella lista Stati Uniti d’Europa c’è uno che poi andrà coi socialisti, uno coi liberali, uno con Renew… Da Mastella a Cecchi Paone, e il giorno dopo ognuno per conto suo. Una presa in giro dell’elettore».

Alle Comunali di Cagliari sembravate vicini a Massimo Zedda, poi invece…

«Poi non ci ha voluto in coalizione. Una cretinata, in Basilicata dopo il veto su Pittella hanno perso. Fatti loro, ora penso solo alle Europee».

E in Europa, dopo il voto, ancora maggioranza Ursula?

«Sì: popolari, socialisti e liberali. Con Mario Draghi presidente, se Dio vorrà».

Quante percentuali ci sono che succeda?

«Per la maggioranza, l’80 per cento. Quanto a Draghi, non è solo l’italiano ma l’europeo più autorevole al mondo. Spero che lo sosterremo tutti».

