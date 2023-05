«Azione a 360 gradi  per ridurre al minimo le attese oncologiche» 

«Mancano sia medici – come chirurghi e anestesisti – che infermieri. Non solo non c’è stato un turn over oculato, come si sa, ma ora stiamo assistendo alla fuga massiccia degli operatori sanitari dal pubblico, preferiscono andare nel privato, dove trovano situazioni meno stressanti».

«In realtà i giorni d’attesa sono 64, ma non cambia, sono sempre tanti rispetto ai 30 previsti dalle circolari ministeriali. Comprendo la denuncia della dottoressa Mele, è un grido d'allarme nei confronti di una situazione delicata che purtroppo interessa tutte le realtà sanitarie, regionali e nazionali ed europee. Stiamo risentendo ancora della pandemia, e nel 2022, quando abbiamo iniziato a tornare alla normalità, all’Oncologico abbiamo avuto un'affluenza enorme: 37.783 accessi tra prestazioni in day hospital e ambulatoriali, 1.030 ricoveri per un totale di 7.326 giorni di degenza».

«Siamo particolarmente attenti e sensibili per tutto ciò che concerne le patologie oncologiche, abbiamo messo in campo un piano di riduzione delle liste d’attesa sia per gli interventi chirurgici che per la diagnostica: incremento delle ore di sala operatoria, prestazioni aggiuntive, nuove strutture, percorsi dedicati per i pazienti, acquisizione di nuovi macchinari. Stiamo lavorando a 360 gradi», dice Agnese Foddis, direttrice generale dell’Arnas Brotzu, che comprende anche l’Oncologico.

Nei giorni scorsi la consigliera regionale e medico Annalisa Mele ha denunciato una situazione spaventosa al Businco, con tempi d’attesa per gli interventi di tumore alla mammella di 70 giorni.

E c’è una forte carenza di personale.

Voi avete un piano d’abbattimento delle liste d’attesa?

«Sì, abbiamo programmato diversi percorsi: aumentare il numero di ore di sala, che attualmente per gli interventi al seno sono 36, e non bastano. Incentivare gli operatori tramite le prestazioni aggiuntive, che sono importi assegnati dalla regione, ma non possono erogati a pioggia, devono essere frutto di una precisa programmazione».

Ma dalla fine del 2021 non ne sono state fatte.

«Sì che ne sono state fatte, ma purtroppo i casi da affrontare, come ho detto, sono aumentati notevolmente. Comunque, prima bisogna garantire la riduzione delle liste d’attesa durante le ore contrattuali, poi si procede con le prestazioni aggiuntive, che essendo denaro che viene dato in più agli operatori sanitari, devono essere giustificate e rendicontate. Anche perché sono soggette a controlli. Ho chiesto ai reparti di programmare le loro attività, la riduzione delle liste d’attesa deve partire dalle ore previste dal contratto».

Quali sono le altre azioni?

«Abbiamo previsto due dipartimenti molto importanti per la cura dei tumori, all’interno dei quali ci sono strutture complesse. Una è quella di emergenza, un Pronto soccorso interamente dedicato ai pazienti oncologici».

È già attivo?

«Partirà entro quest’anno, in Italia ce ne sono soltanto tre. Siamo dei pionieri».

E ce l’ha il personale per farlo funzionare?

«Ci sarà personale dell’Oncologia medica, all’inizio faremo h 12, dalle 8 alle 20, l’importante è partire. Il personale lo ricaviamo, eventualmente anche in prestazione aggiuntiva».

L’altro dipartimento?

«È il Cas, Centro d’accoglienza servizi, avviato nel 2021, che accompagna il paziente con sospetta o accertata diagnosi oncologica nel percorso di esami. Si occupano di prenotare le visite e di indirizzare il paziente, quando è possibile, nel luogo di residenza».

La Uil-Fpl di recente ha fatto sapere che le liste d’attesa sono infinite anche per eseguire una Tac, una risonanza magnetica, una mammografia, anche col codice di urgenza.

«Il nostro programma di riduzione non riguarda soltanto gli interventi, ma anche tutta la diagnostica, perché è da qui che si parte. Stiamo lavorando a 360 gradi, per ridurre anche la mobilità extra-regione, che oltre ai costi, crea disagi e sofferenza ai pazienti. Inoltre, abbiamo impegnato 20 milioni di euro, sono fondi della Finanziaria regionale, del Pnrr e altri finanziamenti, per acquistare nuove apparecchiature che ridurranno i tempi delle prestazioni in Radiologia, dai 15-40 minuti attuali, a 5-15 minuti. Quindi serviranno un maggior numero di pazienti».

Con il trasferimento del Centro diabetologico e del Centro per la cura dell’autismo, si sta depotenziando il Brotzu.

«La diabetologia è territoriale, noi come Arnas continueremo a farci carico delle complicanze del diabete con i nostri specialisti. E anche l’autismo dev’essere gestito a livello territoriale, si trasferiranno quando la Asl 8 troverà la sede adatta. Nessun depotenziamento, anzi, è un’importante razionalizzazione dei servizi».

