«Aziende storiche da salvare» 

Bloccare ulteriori permessi di accosto in banchina per garantire la sicurezza degli imbarchi e la tutela ambientale: questa la proposta al centro dell’incontro di giovedì scorso fra l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e gli operatori marittimi di Cala Gonone. «Nell’attesa che vengano definite le regolamentazioni per l’accesso via mare alle spiagge e alle cale del golfo di Orosei, bisogna salvaguardare le aziende storiche delle banchine di Cala Gonone e soprattutto scongiurare il pericolo che nuove autorizzazioni agli accosti riducano i livelli di sicurezza in porto e la qualità dei servizi offerti», assicura Moro ai rappresentanti del consorzio, che raggruppa 11 aziende del settore di Cala Gonone e conta 15 motonavi e circa 150 dipendenti.

Il confronto

La proposta di Moro ripristinerebbe la situazione fino a un ventennio fa del porto di Cala Gonone, quando non erano consentiti ulteriori permessi di accosto in banchina oltre a quelli delle motobarche storiche. Una soluzione apparentemente antiliberale che potrebbe avere un effetto positivo sul contenimento della pressione antropica nelle cale, cresciuta in misura proporzionale all’aumento delle imprese nautiche e delle motobarche. «L’incontro con l’assessore è stato positivo, abbiamo ribadito la necessità di trovare un modo per contingentare gli accessi alle spiagge e limitare il numero di nuove unità», dice Sandro Mura, armatore di una delle società consorziate. «Esprimo soddisfazione per la posizione manifestata dai rappresentanti delle aziende di Cala Gonone, è opportuno evitare la contraddizione che vede da un lato l’introduzione di ulteriori limitazioni agli accessi nelle spiagge e nelle cale e dall’altro l’incremento di accosti di motonavi per il trasporto passeggeri», conclude Moro. Non è ancora chiaro se la proposta, oltre che alle barche da traffico, vada applicata anche alle tante unità da diporto a locazione o alle società che le gestiscono, che poi sono spesso le stesse consorziate nel trasporto passeggeri. Ci si chiede inoltre se una simile limitazione non andrebbe applicata anche agli altri porti limitrofi le cui motobarche operano nel Golfo: La Caletta, Arbatax e Santa ta Maria Navarrese.

