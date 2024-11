Aziende, si salvano solo le straniere 

Gli imprenditori in Sardegna parlano sempre meno italiano. Lo dice la Cgia di Mestre nel rilevare che dal 2013 al 2023 le nuove attività che hanno un titolare straniero sono aumentate ovunque, in controtendenza con il crollo contemporaneo delle realtà gestite da italiani. L’Isola segue per certi versi il trend nazionale registrando un calo di quasi 3mila aziende a conduzione tricolore al quale si affianca invece l’aumento di 1.317 nuove attività straniere.

Unica eccezione, quasi clamorosa vedendo i numeri: il Nuorese, dove negli ultimi dieci anni le nuove aziende guidate da immigrati sono aumentate di sole 253 unità, contro un’impennata di oltre 3.600 imprese varate da connazionali.

Il fenomeno, inquadrato nella sua completezza nazionale dall’associazione artigiana veneta regala mille sfaccettature, non tutte negative.

I numeri

È comunque innegabile: avviare una nuova attività imprenditoriale in Italia è una sfida che intraprendono sempre di più gli stranieri, mentre le aziende locali cedono progressivamente il passo.

In tutta Italia, negli ultimi 10 anni le imprese attive guidate da titolari nati all'estero sono aumentate del 29,5% (in valore assoluto pari a +133.734), quelle in cui a capo c'è un italiano, invece, sono scese del 4,7% (-222.241). Delle 5.097.617 aziende attive presenti in Italia, ben 586.584 (pari all'11,5% del totale nazionale) sono a conduzione straniera.

Tasse, burocrazia, caro-bollette, costo degli affitti e senso perenne di precarietà che affliggono tantissime partite Iva hanno smorzato in molti italiani la voglia di affermarsi nel mondo del lavoro attraverso l'autoimprenditorialità. Occasione, invece, che gli stranieri non si stanno lasciando scappare. Nell'ultimo decennio (2013-2023), nelle 105 province d'Italia monitorate solo 7 hanno visto aumentare in termini assoluti il numero degli imprenditori italiani rispetto a quelli stranieri. Le realtà geografiche in cui gli stranieri con partita Iva sono cresciuti meno dei colleghi italiani sono tutte ubicate nel Mezzogiorno: Catania, Messina, Cosenza, Siracusa, Nuoro, Vibo Valentia e Palermo.

I settori

Il commercio e l'edilizia sono i due settori economici dove si trova il maggior numero di imprenditori stranieri. Nel primo sono quasi 195mila, nel secondo 156mila. Se nel primo caso costituiscono il 15,2% del totale di tutte le attività presenti in questo settore, nel secondo si arriva fino al 20,6. Le quasi 351mila aziende dei due comparti incidono per il 60% sul totale delle imprese stranieri presenti in Italia. Il terzo settore più ambito dagli imprenditori stranieri è l'alloggio ristorazione con 50.210 unità (12,7% del totale nazionale). In riferimento alla nazionalità, gli imprenditori stranieri maggiormente presenti in Italia sono i rumeni: ammontano a 78.258 persone. Seguono i cinesi con 78.114, i marocchini con 66.386 e gli albanesi con 61.586.

