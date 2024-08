Aziende sanitarie e assessorato: in arrivo una valanga di nomine «Si punta sulle cure nel territorio» 

Ci sono le nomine soprattutto, nel disegno di legge sul riordino del sistema sanitario regionale approvato mercoledì dalla Giunta Todde, il commissariamento delle Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie, e la creazione di un team di 15 persone nella direzione generale dell’assessorato. Poi, c’è il passaggio del Microcitemico dalla Asl 8 al Brotzu (era già stata fatta una leggina dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura ma a quanto pare non è servita a niente) e il ritorno del Marino di Alghero alla Asl di Sassari. Inoltre, si potenzia l’Ares (l’Azienda regionale della Salute guidata dal manager incaricato recentemente Giuseppe Pintor).

Ancora, in linea generale, nel provvedimento si specifica l’obiettivo di «avvicinare ai territori e alle persone l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che non necessitano di percorsi di cura ospedalieri, mediante una riorganizzazione complessiva delle medicina territoriale», di «favorire azioni finalizzate alla progressiva massima digitalizzazione del sistema», di «attivare i Centri di Assistenza e Urgenza (Cau) per rispondere ai bisogni di cura e primo soccorso direttamente nei territori».

Secondo l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi «è una base su cui lavorare su fatti concreti e c'è un'idea di quelli che devono essere i cambiamenti, sia strutturali che funzionali». Prosegue, spiegando che diverse azioni, su liste d’attesa e medicina territoriale sono stata già messe in campo, ma il problema è che «è mancato un po’ il braccio esecutivo di queste nostre iniziative che è rappresentato dai direttori delle Asl, cioè è necessario che i direttori siano più aperti anche alla comunicazione con il territorio e alla comprensione delle esigenze del territorio, quindi forse l'atto più importante che dovrà essere attuato è quello di rilanciare questa comunicazione ospedale-territorio».

Interviene il segretario generale della Cisl Pier Luigi Ledda: «La legge va nella direzione giusta, anche se ci sono punti, come quello che riguarda il personale o il ruolo che dovrà avere l’Ares, che vanno approfonditi». Continua: «Abbiamo presentato il nostro documento e le nostre proposte, abbiamo evidenziato che occorre rivedere l’intesa del 2005 con lo Stato per ottenere maggiore flessibilità e risorse aggiuntive e affrontare urgentemente il tema delle liste di attesa, in particolare individuando modalità concrete per incrementare gli organici di medici, infermieri e personale sanitario. Alla presidente Todde e all’assessore Bartolazzi abbiamo ribadito che ci attendiamo azioni e risposte concrete, perché la gravità della situazione richiede risposte urgenti».

Sindacati critici anche dopo il confronto ieri mattina fra Cgil, Cisl e Uil confederali e di categoria e gli assessori regionali al Lavoro e alla Sanità per discutere della misura per l'assunzione di infermieri e oss tramite cantieri occupazionali sperimentali promossi dall'assessorato del Lavoro con uno stanziamento di 18 milioni di euro.

La norma riguarda i disoccupati e ha l’obiettivo di tamponare la carenza di personale c on l'assunzione a tempo determinato nelle aziende sanitarie che – secondo quanto affermato dall'assessora Desirè Manca – avrebbero tutte terminato la capacità assunzionale.

Un dato confutato dai sindacati, che evidenziano anche il rischio «che una misura simile, a seconda di come verrà declinata, possa interferire con i percorsi assunzionali già definiti, sia limitando la capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato, sia alterando le graduatorie. «Una prospettiva decisamente inaccettabile». Un altro dubbio è sulla tipologia di inquadramento contrattuale che verrà scelta dall'assessorato perché - sottolineano Cgil, Cisl e Uil - «è indispensabile evitare di creare nuove discriminazioni tra dipendenti».

I sindacati avvertono, ancora una volta, che «il sistema sanitario ha bisogno di personale stabile e interventi strutturali, quindi di stabilizzazioni, scorrimento delle graduatorie e nuovi concorsi». (cr. co.)

