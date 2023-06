Aziende ricattate, inchiesta in Gallura  

Il “ricatto del topicida” (ma anche del cianuro) riguarda anche la Sardegna, in particolare Gallura e Sassarese. Sarebbero diverse le aziende dell’Isola prese di mira da pirati informatici (sui quali indaga da almeno due anni la Procura di Roma) accusati di avere contattato (attraverso e-mail anonime), chiedendo centinaia di migliaia di euro (in cripto valute con modalità non tracciabili), aziende produttrici d’acqua minerale, catene di supermercati, imprese del comparto agroalimentare e vitivinicolo minacciando, in caso di mancato pagamento, di avvelenare cibo e acqua con iniezioni di cianuro o in altri casi di appiccare incendi.

Stando a indiscrezioni, tra le aziende sarde prese di mira ci sarebbero importanti cantine e la Smeraldina, impresa tempiese che imbottiglia l’acqua di Monti di Deu, più volte premiata come una delle migliori del mondo.

Ricatti in tutta Italia

La Procura di Roma ha ricevute diverse denunce raccolte dalle forze dell’ordine nell’Isola e un esposto, in particolare, è stato trasmetto ai magistrati della Capitale dai Carabinieri della Compagnia di Tempio. Le modalità della tentata estorsione sono le stesse descritte dai pm romani (ma anche dai magistrati di altre procure) in diversi fascicoli, la maggior parte dei quali portano a un informatico triestino che è indagato dall’estate del 2021. Ma si parla anche di un gruppo di hacker che avrebbe operato autonomamente rispetto alle condotte contestate al triestino. Le indagini affidate alla Polizia postale hanno portato all’individuazione di una trentina di episodi, il lavoro degli investigatori non è ancora finito. Va detto che in nessun caso le minacce sono state portate a compimento.

I big nazionali

Le vittime sarde sono in buona compagnia. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Livorno hanno indagato su una tentata estorsione ai danni della famiglia Incisa della Rocchetta, proprietaria dell’azienda che produce il vino Sassicaia a Bolgheri.

Nel mirino, tra gli altri, la Barilla e l’azienda vitivinicola di Bruno Vespa. La Procura di Roma, stando a indiscrezioni, sta valutando le posizioni di diverse persone per le tentate estorsioni nell’Isola. Ma l’attenzione è concentrata sulle persone che sono già finite nelle altre indagini, lo schema della estorsione sembra “firmato”.

