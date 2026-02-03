Aziende isolate  dopo il maltempo 

Aziende agricole quasi isolate a San Vito a causa delle incessanti piogge dell’ultimo mese che hanno rovinato le strade extraurbane. E poi alberi caduti lungo la ex 125 a San Priamo e altri tuttora pericolanti. Una situazione che ha portato il Comune a dichiarare lo stato di calamità naturale «proprio perché emerge – viene riportato nella delibera della Giunta presieduta dal sindaco Marco Antonio Siddi - che vi siano criticità e danni materiali subiti dalle attività produttive, dalle colture agricole e dalle aziende locali». Danni tali «da rendere urgenti ed indifferibili provvedimenti di natura economica e finanziaria a sostegno delle imprese colpite».

La quantificazione dei danni è in fase di accertamento: i tecnici degli uffici in questi giorni sono impegnati nella verifica. Sono sempre più numerose, nel frattempo, le segnalazioni da parte dei titolari delle aziende agricole che lamentano l’impossibilità di raggiungere le loro proprietà. (g. a.)

