Nuoro.
15 novembre 2025 alle 00:32

Aziende invase dalle mosche 

Imprenditori in fuga da insetti e miasmi del centro di compostaggio 

Le palette colorate sono il nuovo strumento di lavoro. «Sono gli oggetti che uso di più nell’arco della giornata, visto che nell’ultimo periodo passo il tempo ad ammazzare mosche», ironizza Letizia Pittorra, dietro il bancone del bar che accoglie gli amanti del padel, a Pratosardo. La zona industriale di Nuoro non trova pace. «Tutti i giorni siamo ricoperti dalle mosche, anche in pieno novembre», confessa Peppe Mattu, storico imprenditore. «Tutta colpa di quell’impianto di compostaggio che mette gli operatori in fuga, a causa della puzza e adesso di questi insetti. La Provincia intervenga: serve un’urgente disinfestazione».

Caos continuo

Un’area abbonata a disagi e difficoltà. Rapine, insicurezza, calo degli affari. Le imprese da questa porzione di Nuoro scappano anche per altre ragioni. L’odore nauseabondo e le mosche in arrivo dal discusso impianto di compostaggio rendono terrificante anche una fugace sosta. Figuriamoci una permanenza lavorativa prolungata. Così, per Pratosardo è notte fonda.

Mattu prosegue: «Qui è tutto fermo perché nessuno si azzarda a fare investimenti a causa di questo problema degli odori e dell’impianto di compostaggio». Letizia Pittorra avvalora: «Palette a parte, abbiamo i fornellini sempre accesi e, negli spazi esterni della nostra struttura, sistemiamo l’insetticida in continuazione. La situazione è insostenibile, le mosche sono sempre tantissime. Poi, in questo periodo è una cosa mai vista».

In fuga

Le aziende chiudono, gli imprenditori scappano da una zona industriale che definiscono “invivibile”. Giampiero Pittorra, presidente del Consorzio operatori di Pratosardo, puntualizza: «L’impianto di compostaggio è diventato un “moschificio” e un “odorificio”. Non possiamo più lavorare in queste condizioni. Chiediamo alla Provincia un’analisi accurata su questo centro di compostaggio, quindi una disinfestazione».

Peppe Mattu racconta la scelta drastica effettuata da qualche collega imprenditore: «A pochi metri dal discusso impianto c’era un’azienda che trattava i gas: aveva un programma di sviluppo per gas alimentari e medicali. Alla fine ha gettato la spugna, ha dovuto chiudere perché qui non si poteva lavorare. Quella puzza era insopportabile. Analogo copione per un’officina specializzata: il titolare ha chiuso l’attività, è andato via. Adesso la condizione è pure peggiorata: il fetore c’è sempre, ma ci sono anche le mosche. Altre aziende andranno via da qui».

Giampiero Pittorra s’interroga: «Dove andremo a finire di questo passo? Questa zona industriale sta morendo. Non riusciamo a lavorare con serenità. Il “comparto C” era l’unico in espansione, invece adesso la realtà è ben diversa». I clienti latitano, la pazienza degli imprenditori è ai minimi storici. «Prima del centro di compostaggio non c’erano questi odori, tanto meno le mosche».

