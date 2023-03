Aziende in difficoltà,  il soccorso arriva dalla “concorrenza” 

«Una telefonata allunga la vita», fu lo slogan della Sip nel celebre spot degli anni Novanta, dove uno squillo raggiungeva l’attore Massimo Lopez davanti al plotone, salvandolo dall'esecuzione. Quella era mera pubblicità, ma oggi una telefonata può davvero salvare un'impresa e il suo imprenditore. Basta chiamare il Telefono arancione allo 02-3790.4470. Tutti i giorni, 24 ore su 24.

Aiuti tra colleghi

In forma totalmente anonima, gli imprenditori in grave difficoltà trovano ascolto, consigli e il supporto gratuito di professionisti che analizzano la situazione e suggeriscono soluzioni fattibili, prima di gravi coinvolgimenti familiari o tragiche decisioni. Dall’altra parte della cornetta ci sono colleghi che hanno alle spalle qualche rovescio, l'hanno affrontato e ne sono usciti. Danno una mano, conforto, non soldi. Offrono consigli e consulenze gratis attraverso una rete di professionisti qualificati. E contribuiscono a ricostruire un’immagine e un’autostima in modo che nessuno debba vergognarsi di fare impresa.

Un imprenditore che aiuta un collega può sembrare una contraddizione. Eppure, nella rete dell’associazione San Giuseppe Imprenditore, tendersi la mano l’uno con l’altro è pane quotidiano. Il suo compito principale è quello di rivalutare l’immagine e la nobile professione dell’imprenditore operante in qualsiasi campo e senza limiti dimensionali d’impresa. Attiva in Italia dal 2012, ora sta muovendo i primi passi anche nell’Isola e, ieri, è stata presentata alla Manifattura tabacchi di Cagliari.

In tutta l’Isola