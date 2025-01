Aziende al femminile? Due su 10 

Fare l’imprenditrice non è facile, lo dicono i numeri dell’Ufficio studi Cgia su dati della Camera di commercio. Delle 13.267 aziende operanti nell’Oristanese, 2.621 sono di imprenditrici tra i 20 e i 64 anni, appena il 19,8% sul totale e centesimo posto tra le 107 province. Il 3% in meno della media nazionale (22,7%) e ultimi tra le sarde. Cagliari apre la classifica nazionale forte del 40,5% d’imprenditoria femminile, segue Nuoro in quarta posizione mentre Sassari è in perfetta media nazionale.

Le difficoltà

«C’è poco da dire, i numeri raccontano di un territorio ancora povero di imprenditoria femminile a causa di difficoltà oggettive e soggettive, tante puntano al posto pubblico o privato meglio se fisso piuttosto che imbarcarsi in un’attività propria». Maura Vulpiani è una delle 2.621 coraggiose che ha lasciato il fisso per l’incerto, laureata all’università di Perugia in Economia e gestione delle imprese è titolare di un’attività a Terralba e Oristano per la commercializzazione di prodotti e servizi per l’agricoltura. Da componente della giunta di Confcommercio precisa: «Si può fare impresa ma non è facile».

Lo studio

L’ufficio studi Cgia spiega: «Elevato carico di lavoro domestico che grava sulle spalle delle donne in assenza di adeguati investimenti nei servizi sociali della prima infanzia». In provincia le partite Iva al femminile sono attive soprattutto nei settori che più di altri possono contemperare le due incombenze. In testa i servizi alla persona (parrucchiere, estetiste, massaggiatrici, lavanderie e imprese di pulizia) e alle imprese (titolari o socie di agenzia di viaggio o immobiliari, studi di commercialisti e consulenti del lavoro). Il 20% opera nel commercio; oltre il 10 in hotel e ristoranti e il 6% nell’industria e stessa percentuale nell’agricoltura. Nel Mezzogiorno e Isole, che registrano l’incidenza percentuale più elevata di imprese a conduzione femminile, Oristano è l’eccezione che conferma la regola che va spiegata.

I nodi

Ancora Maura Vulpiani: «Il primo è strutturale legato alle condizioni socio-economiche del territorio e agli incentivi per aprire un’attività che abbia una prospettiva di mercato. Il secondo è motivazionale che dipende da diversi fattori: famiglia, tradizioni, opportunità del momento». Nando Faedda, presidente di Confcommercio e vice della Camera di commercio di Cagliari-Oristano: «Esiste un problema di imprenditorialità non solo femminile anche se in questi ultimi anni la percentuale è migliorata ma di imprenditorialità nel complesso che ruota su servizi in senso stretto e agricoltura». «Fare impresa per una donna è complicato per una serie di motivi legati alla famiglia in particolare. Per questo, ma non solo, l’imprenditoria femminile va sostenuta con incentivi maggiori sia fiscali che nei servizi comunali», precisa Irma Nateri, titolare del bar “Mia Cafè del Corso” a Oristano.

