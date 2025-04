Aziende al buio da trent’anni 

Il suo sogno è accendere la luce. Angela si commuove, carezzando il sogno atteso da una vita: « Ma p rima ‘e mi morrere app’a biri sa lugi a Scala Cungiada? ». Nell’azienda Loi-Stochino a valle di Arzana da trent’anni aspettano l’energia elettrica. «Dopo la mungitura dobbiamo portare via il latte. Abbiamo la cella ma non possiamo usarla». Disagi e costi vanno di pari passo. «Chi ha voglia di lavorare viene maltrattato. Sono cresciuta con il sogno di avere la “corrente”». Si va avanti grazie a un gruppo elettrogeno, in attesa dei lavori di Enel che in un anno e mezzo potrebbero portare la luce. Tempi biblici, beffardi dopo trent’anni di attesa. Il miracolo sarebbe quello di fare presto. Prima possibile.

Anacronistico

Come loro tante altre aziende del Gennargentu. Sui monti l’elettrificazione rurale è una chimera. Il futuro non è mai cominciato per i custodi delle terre alte. Il buio è anacronistico. «Nel 2025, numerose aziende agricole e intere aree del nostro territorio comunale sono ancora prive di allaccio alla rete elettrica. Un fatto gravissimo, che penalizza chi ha deciso di restare, lavorare e investire nei territori interni, in condizioni di oggettiva difficoltà», spiega Angelo Stochino in una lettera appello alla Regione. L’emergenza riguarda tutte le aree montane e marginali della Sardegna. Da trent’anni la Sardegna non finanzia un piano organico di elettrificazione rurale. « E mentre si posano chilometri di fibra ottica manca ancora la corrente elettrica in numerose aziende agricole, stazzi e abitazioni sparse del nostro territorio». In questi anni il Comune, con gli assessori Marco Pinna e Antonio Doa, ha sostenuto ogni singola situazione. Le richieste di chi con grande dignità e tenacia lavora ai limiti della sopravvivenza produttiva.

Come l’azienda di Luca Doa, sul Gennargentu, vicino al nuraghe Sunturgiadore, che da anni attendeva la possibilità di avere l’energia elettrica. «Grazie al supporto dei dirigenti Enel regionali e di Nuoro, il problema è stato recentemente risolto, consentendo all’azienda di operare finalmente a pieno regime».

Ruinas

Restano però ancora molti altri casi irrisolti, tra cui quelli di diverse aziende situate lungo il versante del villaggio nuragico di Ruinas. Da decenni aspettano di poter utilizzare celle refrigeranti, mungitrici elettriche o semplicemente illuminare stalle e depositi.

Segnalazioni continue arrivano anche dalla parte bassa del territorio comunale, dove imprenditori agricoli lamentano la totale assenza di energia elettrica nonostante gli investimenti strutturali. Tra i casi più emblematici quello del rifugio per cani e gatti gestito da una Onlus che opera da anni in condizioni precarie senza accesso a una fonte di energia elettrica stabile. «È necessario che il Ministero dell’Ambiente promuova, con Enel, un progetto pilota per l’elettrificazione sostenibile delle zone rurali a partire dalle aree interne dell’Ogliastra. Una sperimentazione nazionale che potrebbe diventare modello replicabile in tutti i territori marginali.

