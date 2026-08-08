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Sestu.
09 agosto 2026 alle 00:44

Aziende agricole e apicoltori: stato di calamità 

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Caldo oltre i 40 gradi e incendi hanno duramente colpito il comparto orticolo e apistico a Sestu. La Giunta corre ai ripari e ha deliberato la richiesta alla Regione del riconoscimento dello stato di calamità naturale per le aziende del settore. «È una situazione devastante che sta producendo una crisi epocale nelle nostre campagne», spiegano il sindaco Michele Cossa e l’assessore all’Ambiente Francesco Serra. «L’esecutivo sta portando avanti, insieme agli enti di assistenza agricola, le azioni per supportare gli operatori. Sin dai prossimi giorni, in sinergia con il consigliere delegato per le attività produttive Giuseppe Picciau, ci saranno i sopralluoghi nelle aziende del territorio per analizzare i danni subiti e attivare gli strumenti per i ristori», continua Serra. «Il comparto apistico e orticolo sono gli assi portanti del nostro settore produttivo. Siamo certi che potremo dare un contributo adeguato a fronteggiare l’emergenza», conclude Picciau.

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