Aziende a caccia di giovani promesse: «Cresciamo insieme» 

Camerieri, barman, barlady, chef de rangue, commis, addetti al ricevimento. Sono le figure professionali più richieste in vista della stagione alle porte. Numeri emersi alla tappa tortoliese del Job Day Sardegna con oltre 2700 posizioni lavorative offerte. E migliaia di candidature. Alla faccia del non c'è voglia di lavorare. Elisa Bovi, 31 anni, manager dell'Hotel Corte Bianca di Cardedu, è entusiasta dell'esperienza. Oltre 30 candidature. «Cerchiamo figure altamente specializzate come chef de range, ma anche camerieri di sala, commis di cucina, aiuto cuochi». Apriranno il 18 aprile e chiuderanno a ottobre.

«Il nostro personale è per l'85 per cento di zona, è per noi un grande orgoglio. Si sono presentati tanti giovani, e noi crediamo molto su di loro e sulla formazione. Abbiamo tra il personale eccellenze di chi è partito come cameriere senza esperienza a 22 anni e in pochi anni diventato chef. Per noi questo è un fiore all'occhiello, riuscire a trasmettere la passione per questo lavoro e riconoscere il talento».

Claudia Comida alla guida del ristorante La Capannina si dice soddifatta e plaude l'iniziativa. «Un importante momento tra domanda e offerta. Ho ricevuto 15 candidature. Esperienza molto costruttiva perché anche oggi ho avuto tanti contatti».

Cristian Pinna fondatore del portale Life in Sardegna: «Si sono presentati tanti giovani: cerchiamo una figura dinamica che si occupi del contatto con i clienti. Tra i profili più ricercati anche il social media manager». Essenziale conoscere l'inglese.

