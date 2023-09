Azienda rasa al suolo dal vento 

La furia del vento ha staccato le tegole dal tetto di una casa, fatto volare la copertura di alcuni capannoni, ribaltato un silos per mangimi da 100 quintali, spostato mangiatoie a centinaia di metri, rovinato attrezzature, sradicato piante e sparso rottami in un raggio di 300 metri. Antonio Bussu, 70 anni, allevatore di Guspini, ha la voce che trema, mentre racconta la devastazione. Lui stesso ha rischiato di trovarsi solo in balia di un fenomeno meteorologico di violenza impressionante, ma per fortuna o per destino venerdì notte l’uomo non ha dormito, come fa spesso, nella casa che si trova nell’azienda agricola di Putzu Nieddu: «È stata mia figlia, 14 anni, a chiedermi di rimanere in paese quella sera. Per fortuna le ho dato retta».

In azienda Bussu è arrivato l’indomani, alle 5 di mattina, e non credeva ai suoi occhi: «Una devastazione». L’ha scampata bella e ne è consapevole: «Mi sono salvato. Non smetterò mai di ringraziare la mia piccola». Quella notte la zona in cui si trova la sua azienda agricola è stata percorsa da forti venti lineari che, secondo i meteorologi, rientrano nella categoria dei downburst: non un tornado, tecnicamente, ma l’effetto è ugualmente devastante.

Il fronte temporalesco

Tra le 21,30 e le 22 di venerdì la parte più attiva del fronte temporalesco che ha attraversato tutta la Sardegna obliquamente in direzione sudovest-nordest fino a Orosei è arrivata a Putzu Nieddu. I venti hanno raggiunto velocità anche superiori ai 100 chilometri orari. Nella zona, collegata a Guspini dalla strada provinciale 65, ci sono aziende zootecniche, case sparse e compendi forestali. Non si registrano vittime. Tuttavia, il passaggio della tempesta ha lasciato il segno nell’azienda di Bussu. I danni sono molteplici: per una stima accurata si dovranno aspettare le perizie.

Nella zona, sabato, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Anche l’Enel ha ripristinato la cabina elettrica Gentilis, fuori uso. «Stando a una prima ricognizione – assicura il vicesindaco Marcello Serru – non ci sarebbero altre aziende danneggiate. Provvederemo, con l’ufficio tecnico, a mandare gli operai per sistemare le strade interessate».

La natura del fenomeno

Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima, si trovava a Piscinas nel momento dell’accaduto e spiega il fenomeno che gli si è presentato davanti: «Erano raffiche discendenti che si abbattono al suolo uscendo in modo irruento e lineare dal fronte avanzante del temporale. I downburst più violenti accadono quando gli strati d’aria molto secchi posti tra nube e suolo causano una rapida evaporazione di parte delle precipitazioni, rendendo l’aria più pesante che si rovescia al suolo con più violenza rispetto, ad esempio, ai classici temporali di calore. Se i tornado sono fenomeni più ristretti, questi downburst hanno un’azione più estesa nel territorio, con danni e disagi per molti chilometri». Una furia che non ha risparmiato altre zone: «Si trattava del fronte più attivo che aveva un’estensione di una decina di chilometri – prosegue Secci – e la furia è durata almeno dieci minuti, interessando tutto ciò che si trovava nella sua linea di passaggio».

Pini spezzati

A Gentilis, a qualche chilometro dall’azienda di Bussu, decine di pini sono caduti al suolo e la strada “de Fonnesu”, come racconta il consigliere comunale Alessio Pilloni, del gruppo di minoranza, è impraticabile.

Danni si sono registrati anche nel litorale di Piscinas dove lettini, sedie e tavolini sono stati sparati a oltre 100 metri, e i bagni sradicati.

