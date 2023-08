Azienda in fiamme: le indagini 

La Procura di Nuoro ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del rogo che a Fonni ha distrutto l’azienda zootecnica della famiglia Serusi. Il fascicolo è al momento in fase esplorativa e senza indagati. Al momento il magistrato inquirente ha ricevuto una prima informativa dai vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti sul posto per domare l’incendio, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti. Tutto è successo mentre era in corso il ricevimento nuziale di uno dei proprietari dell’azienda, Marco Serusi.

Dal banchetto di nozze lui, la moglie e tutti gli invitati hanno visto levarsi le fiamme nell’attività che insiste nelle campagne di Mameli, località vicino all’abitato. Le fiamme si sarebbero sviluppate vicino a una mungitrice. Il bilancio del rogo è ingente: in cenere diversi trattori e un notevole quantitativo di foraggio. Sul posto con i Vigili in forze e anche un elicottero anche i barracelli di Fonni. (ro. se.)

