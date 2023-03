Azienda apre le porte all’Its 

In una grande officina di Macomer, proiettata nel futuro, si formano i tecnici superiori per motori ibridi ed elettrici. Si tratta dell’officina dei fratelli Cappai, che da settembre opera dove un tempo c’era la birreria e la produzione di acque minerali, trasformata in un’oasi tecnologica. Ha una ventina di dipendenti, è azienda tra le più importanti dell’Isola, e ha deciso di investire nella formazione dei suoi tecnici. L’attività di Massimo, Fabrizio e Mario Cappai opera in piena sintonia con la Fondazione Its efficienza energetica Sardegna, di cui è socio e collaboratore. L’iniziativa è stata presentata ieri, con la partecipazione della Giunta dell’Its Sardegna, del presidente Sergio Masia, del direttore Antonio Demontis, del presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca, del dirigente dell’istituto tecnico “Satta”, Massimo Depau, di esponenti degli istituti di credito, tecnici, dei tre fratelli Cappai e del presidente di Confindustria, Giovanni Bitti.

Il lavoro

«Una giornata importante - dice Sergio Masia - che coincide con la ripartenza dei corsi del nuovo anno formativo e trova nell’officina dei fratelli Cappai il suo giusto posizionamento. Siamo l’alternativa professionalizzante a tutti quei genitori che vogliono i figli medici e notai che, grazie al felice matrimonio con le imprese, diamo la possibilità ai giovani e meno giovani di diventare tecnici altamente specializzati e che rispondono al fabbisogno delle imprese e dell’economia, come nel caso dei fratelli Cappai».

Dal primo corso, avviato nel 2010, l’Its ha sfornato decine di tecnici: il 75 per cento ha trovato lavoro a tempo indeterminato nel giro di pochi mesi. «Da noi il lavoro non manca - dice Massimo Cappai - il personale formato non si trova facilmente e per questo l’Its diventa uno spiraglio. Formiamo personale motivato. La nostra azienda ha bisogno di ragazzi che siano protagonisti, con tanta voglia di crescere, insieme all’azienda». Dice Arca: «Così si può evitare lo spopolamento». Giovanni Bitti aggiunge: «Fondamentale avere aziende come queste, che collaborano e ci aiutano a formare i ragazzi».