Azienda agricola in cenere 

Un grosso incendio, sviluppatosi nel primo pomeriggio di ieri, nella zona di "Preda e Solu", che costeggia l'area industriale ha minacciato di raggiungere anche gli impianti importanti per la produzione e la trasformazione dell' energia elettrica, quindi tutta l'area dove era presente il parco serbatoi di prodotti chimici dell'ex stabilimento Enichem.

L’origine

Le fiamme sono partite nella zona artigianale attorno alle 13.30, raggiungendo subito un'importante azienda agricola. Il caldo intenso ha fatto diventare gli arbusti e l'erba una autentica miscela. Subito è scattato l'allarme. Sul posto, poco prima delle 14, sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e della sede distaccata di Macomer, che sono state impegnate per tre ore per evitare che le fiamme arrivassero agli impianti all'interno dell'ex fabbrica chimica. Non si è potuto fare nulla per evitare i danni prodotti ad una azienda agricola di "Preda e Solu", dove l'incendio ha devastato una zona colma di vegetazione e dove sono state bruciate diverse rotoballe, una terna e un camion. Sul posto si sono recate anche le unità del corpo forestale, gli spegnitori di Forestas e la Protezione Civile. Il fumo intenso e acre si è addensato sull'abitato, rendendo l'aria irrespirabile. Per evitare che l'incendio andasse oltre, è stato necessario l'impiego di un elicottero, che però doveva attingere l'acqua da un laghetto tra Sedilo e Bidonì. «Una situazione assurda - commenta il sindaco, Franco Saba - per l'elicottero c'era un laghetto vicino al paese, quello della zona di Ereulas, che però è sempre vuoto. L'allungamento in volo dell'elicottero ha fatto perdere tempo prezioso all'elicottero, che poteva arginare il fronte delle fiamme in brevissimo tempo ed evitare i danni ingenti creati all'azienda agricola. Riempire nuovamente il laghetto di Ereulas: lo abbiamo sollecitato anche agli organi regionali, ma senza avere mai ricevuto risposte. In ogni caso l'incendio è stato domato prima che si propagasse altrove». La sinergia tra gli operatori delle forze antincendio, ha permesso di contenere le fiamme, prima che arrivassero all'azienda Energydome, quindi dove c'è il grosso contenitore di accumulo dell'energia prodotta dal fotovoltaico.

