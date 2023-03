Azienda agricola a ferro e fuoco 

Un’azienda agricola modello colpita al cuore, nel mirino degli incendiari un giovane imprenditore di Fonni che, rimasto orfano, si era caricato sulle spalle l’azienda di famiglia. È successo giovedì notte a Genna Erru, non lontano dalla strada a scorrimento veloce Nuoro-Lanusei. Vittima della pesantissima intimidazione Salvatore Mattu, 32 anni, lavoratore infaticabile e nessun conto in sospeso.

Il raid

Gli attentatori sono entrati in azione attorno alle 22. Il vasto incendio ha coinvolto tre capannoni a servizio dell'azienda agricola, adibiti a fienile, al ricovero del bestiame e a magazzino per la custodia di attrezzi e dei mezzi agricoli. Nel rogo le strutture hanno subito ingenti danni e sono andati distrutti due trattori, le scorte di fieno e di mangime. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte le persone e tutti gli animali che erano all'interno della stalla sono stati portati in salvo.

Le operazioni di estinzione, bonifica e messa in sicurezza hanno impegnato per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri delle stazioni di Pratobello e Orgosolo che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del fatto. Gli accertamenti non si annunciano facili e per ora il movente resta oscuro.

La sindaca