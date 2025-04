«Azienda a secco, ecco le chiavi» 

«A Sanluri Stato non si riesce a irrigare, dunque le consegno le chiavi della mia azienda, ne faccia quello che vuole. Se mi trova un posto di lavoro, la ringrazio pure, qui non si lavora, non si produce, non si guadagna». È il messaggio che Stefano Schiavo, titolare dell’azienda agricola Sei Busi nella frazione di Sanluri, ha inviato al sindaco Alberto Urpi. Dopo diversi giorni nessuna risposta e Schiavo incalza: «Ho inviato una diffida al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e, per conoscenza, alla Regione e alla Coldiretti».

Tecnologia

Tutto nasce con l’arrivo nella borgata del nuovo sistema di irrigazione per la stagione estiva, dal 1 aprile al 31 ottobre 2025. La novità consiste in un contatore elettronico installato nel pozzetto per l’impianto irriguo che si trova nella proprietà di ciascun associato. Lo scopo era quello di agevolare gli agricoltori e risparmiare sul costo del consumo, prima calcolato ad ettaro ora invece a metrocubo, soprattutto con l’obiettivo di evitare sprechi, considerata la carenza d’acqua causata dalla siccità. Una giusta causa da un punto di vista economico e tecnico che si è scontrata subito con la realtà all’avvio della stagione e l’utilizzo dello strumento dotato di una scheda che consente di programmare l’irrigazione a distanza. «Dopo aver inoltrato la richiesta per la stagione irrigua e pagato una cauzione di 30 euro, ho seminato un campo ad erba medica – racconta Schiavo –. La brutta sorpresa quando, tramite la scheda, ho avviato il motore, la pressione assolutamente insufficiente non mi ha permesso di innaffiare. Il fatto si è ripetuto nei giorni successivi, fino a danneggiare la semina».

La protesta

Così sono iniziati i problemi. «Ho inviato – aggiunge Schiavo – una diffida al Consorzio, chiedendo una soluzione del grave disservizio, la scarsa pressione nell’erogazione dell’acqua per uso irriguo. Un silenzio tombale, nonostante l’era della comunicazione veloce. Ho informato i miei colleghi, diversi hanno risposto di non aver ancora avviato la stagione. Per conoscenza l’ho trasmessa alla presidente della Regione all’assessore all’agricoltura, al presidente della Coldiretti». Il confinante, Davide Schiavo, conferma: «La pressione é bassa, un limite che non consente di irrigare». E chi l’esperienza l’ha già fatta è solidale. «Avevo otto anni - ricorda Luigi Atzeni - quando ho iniziato a lavorare i campi. Oggi di anni ne ho 80. Il progresso dovrebbe essere per tutti, agricoltori e figli della burocrazia».

L’ente

Dal direttivo del Consorzio, Lazzaro Fois di Serrenti, smentisce problematiche legate alla pressione dell’acqua: «I nostri tecnici hanno effettuato un sopralluogo nell’azienda Sei Busi, il problema dipende dalle attrezzature del proprietario che vanno adeguate. La pressione dell’acqua rispetta i valori previsti dalla norma».

RIPRODUZIONE RISERVATA