«Ayroldi ha sbagliato tutto» 

Una direzione di gara sciagurata, fra le peggiori di questo avvio di Serie A (e non sono poche, anche nell’ultimo turno). L’arbitraggio di Giovanni Ayroldi in Lazio-Cagliari di lunedì spicca per una serie pressoché infinita di errori, a cominciare dalla gestione della partita e dai tanti cartellini gialli tirati fuori dall’8’ in poi. Col clou fra il 75’ e il 78’, quando ha indirizzato il match direzione biancoceleste col discusso rigore per il contatto Zortea-Pellegrini e le due espulsioni in contemporanea di Mina e Adopo per doppia ammonizione. Due rossi in 13’’, in una partita con 29 falli fischiati (12 della Lazio, 17 del Cagliari) e 7 gialli senza contare quelli ripetuti: troppi.

La condanna

«Che sia stata una direzione di gara pessima è evidente», dice Angelo Cerina, ex arbitro cagliaritano con numerosi incarichi nell’Aia. La sua critica va ben oltre: «Una giornata storta può capitare a tutti, ma qui bisogna chiedersi come alcuni fischietti possano avere certe valutazioni così positive. Ayroldi è in procinto di diventare internazionale, ma è lo stesso che l’anno scorso confermò un rigore inesistente su Barella in Inter-Genoa al monitor e non venne fermato». Sulla partita di lunedì gli errori sono talmente tanti da non poterne trovare uno che spicca: «La partita era tranquilla, ha sbagliato completamente la gestione che doveva essere molto più liscia. Sul rigore Pellegrini fa scena, ma l’errore più clamoroso è l’espulsione di Mina per una spintarella. Ayroldi è la punta dell’iceberg di un problema di meritocrazia, che ormai non c’è più nell’arbitraggio: contano le questioni elettorali e lunedì il Consiglio Federale ha votato per escludere l’Aia».

Figlio d’arte

Ayroldi, sezione di Molfetta, lunedì ha arbitrato il Cagliari per la quinta volta: prima dell’Olimpico i rossoblù erano imbattuti con 3 vittorie, 1 in A e 2 in B, e un pareggio col Sassuolo nel 2020. Ha debuttato in A il 19 gennaio 2020 in un Bologna-Verona ed è figlio e nipote d’arte: il padre, Stefano, è stato assistente anche internazionale (ai Mondiali del 2010 convalidò un gol in netto fuorigioco di Tévez in Argentina-Messico, che portò la Fifa a escludere la terna italiana guidata da Rosetti); lo zio, Nicola, è stato a sua volta arbitro in A e B dal 1999 al 2009. Anche lui divenne famoso per una gara del Cagliari ricca di errori, l’1-1 con la Juventus del 2006 con rigore discutibile per i bianconeri (sbagliato) e pari al 95’ di Cannavaro (graziato dal rosso in precedenza), seguito al fischio finale dalle espulsioni per proteste di Langella e Abeijón oltre che da caos negli spogliatoi.

Le critiche

Sull’arbitraggio di Ayroldi anche altri suoi ex colleghi non sono certo stati teneri. «Pellegrini va in gamba tesa col piede a martello: per me non è rigore», ha sentenziato Mauro Bergonzi su Rai Sport parlando del contatto con Zortea che poi ha deciso la partita. «Su Mina arbitro e quarto ufficiale guardano dall’altra parte, era un falletto quasi da non fischiare. Era impossibile potessero vederlo: lo ha espulso sul nulla, il secondo giallo è assurdo». Stesso discorso secondo l’ex fischietto Gianpaolo Calvarese: «Il rigore è un “rigorino”, il rosso a Mina è inventato. E dei 5-6 del Cagliari che protestano sanziona Adopo, l’unico ammonito».

