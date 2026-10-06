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07 ottobre 2026 alle 00:53

Avvocato truffato di 26mila euro, milanese condannata 

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Nel 2025 aveva individuato sul web l’auto che sembrava fare al caso suo. Un acquisto da 26mila euro per il quale un avvocato di Nuoro aveva deciso di adottare tutte le cautele possibili, arrivando anche a effettuare una visura al Pra per verificare la regolarità e l’esistenza del veicolo. L’auto, in realtà, esisteva, venne regolarmente pagata, ma non venne mai consegnata. Secondo quanto emerso nel procedimento, l’annuncio pubblicato online era frutto di una truffa. La responsabile, Alessandra Tiritiello, milanese, avrebbe infatti realizzato una replica del sito di AutoScout24, riproducendo in maniera fedele la piattaforma originale e inducendo così la vittima a ritenere di trovarsi di fronte a un’offerta autentica. Convinto della regolarità dell’operazione, aveva effettuato il bonifico. Dopo la denuncia l’indagine e il processo. L’avvocato si è costituito parte civile, assistito dalla legale Piera Pittalis. L’imputata è stata difesa dall’avvocato Giuseppe Floris. Il giudice Filippo Orani ieri ha applicato alla truffatrice una condannata a un anno, disposto la confisca di 13mila euro sul conto sul quale erano stati versati i soldi e di altri beni fino al raggiungimento dell’intero importo di 26mila euro.

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