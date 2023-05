Avvocato a giudizio per truffa 

Truffa ai danni della Regione: è questo il reato contestato all’avvocato olbiese Mario Altana, direttore amministrativo della Asl di Sassari e in passato alla guida, con lo stesso incarico, delle aziende sanitarie di Olbia e Nuoro. Altana, 59 anni, è stato rinviato a giudizio dal gup di Tempio. Il giudice ha accolto le richieste del pm Alessandro Bosco sui fatti, indicati nel capo di imputazione, che sono avvenuti tra il 2013 e il 2019. Secondo la Procura di Tempio, Altana, difeso dall’avvocato Massimo Ledda, ha incassato 32 mila euro di un contributo regionale, da destinare, scrive il pm, «a interventi di risanamento di un immobile di cui è comproprietario, in via Mazzini a Olbia». E, sempre secondo il pm, il lavori di ristrutturazione avrebbero dovuto essere completati non oltre il 17 ottobre del 2017 e a quella data, invece, sempre stando alla tesi della Procura, «i lavori non risultavano essere mai stati realizzati dal beneficiario del contributo». Una tesi che Altana ha sempre respinto, ma il giudice dell’udienza preliminare ha accolto la ricostruzione dei fatti indicata dal pm.

Il contributo regionale

Leggendo gli atti del procedimento approdato davanti al gup di Tempio si può verificare che la vicenda, almeno per come è stata descritta dal pm, parte dalla stipula di una polizza fideiussoria, un passaggio necessario per presentare la domanda di erogazione del contributo regionale. Secondo la Procura, il manager sanitario Mario Altana avrebbe sottoscritto la polizza fideiussoria «utilizzando le generalità e la documentazione riferibile al fratello Mario Ignazio Altana e apponendovi la sua firma, che è stata poi disconosciuta». Quindi, il capo di imputazione indica come presunta vittima della condotta, oltre alla Regione, anche l’avvocato Marzio Altana, fratello di Mario, presidente del Consiglio comunale di Olbia. Marzio Altana, assistito dall’avvocato Danilo Mattana, si è costituito parte civile. Ma il cuore del processo resta quello dell’erogazione di un contributo pubblico per lavori che alla data di scadenza non erano stati realizzati.

Nessuna truffa

La linea difensiva di Mario Altana è stata chiara. Il legale del manager ha escluso che il suo assistito abbia incassato il contributo e omesso di realizzare le opere nella casa di via Mazzini, a Olbia. Ora la parola passa ai giudici del Tribunale di Tempio.