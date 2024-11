Avvocati sotto stress, un seminario sui rischi della professione 

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dello stress, nei locali dell’Ordine degli avvocati cagliaritani, si è tenuto giovedì scorso un seminario sul benessere psicofisico e sulla prevenzione del burnout nella professione forense. Si tratta di una sindrome legata allo stress da lavoro che porta la persona che ne è colpita all'esaurimento delle proprie risorse psicofisiche, alla manifestazione di sintomi psicologici negativi.

Nel convegno si è parlato di stress e del rischio di burnout in una delle professioni a più alto impatto relazionale. Focalizzati i rischi è stata sottolineata l’importanza della prevenzione e dell’utilizzo di strategie in grado di contribuire alla gestione dello stress. Fra queste c’è anche la pratica della cosiddetta mindfulness che, supportata da numerosissimi studi, si candida ad essere uno strumento efficace per la gestione dello stress professionale. Si tratta di una meditazione e di uno stile di vita che – a quanto dicono gli organizzazioni – potrebbe influire positivamente sui rischi da stress. L'iniziativa è stata promossa dall’Ordine con la collaborazione dell’avvocata Tiziana Congiu e dello psicologo Massimiliano Perra.

