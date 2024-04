Avvocati:  sette giorni di sciopero 

Di fronte alla crisi del tribunale di Nuoro che rischia la paralisi per mancanza di personale gli avvocati sono pronti allo sciopero per una settimana. La decisione è stata adottata ieri mattina durante un’assemblea per protestare davanti a una situazione preoccupante: fuori due funzionari da settembre, il sistema di notifica inefficiente.

Nella storica provincia di Nuoro è sempre più difficile procedere alle notifiche, atto alla base dei processi. In tribunale l’ufficio è praticamente sguarnito di personale, da settembre ci saranno appena due funzionari, mentre il sistema di consegna con Poste italiane si è rivelato inefficiente.

Nei giorni scorsi il presidente del tribunale Mauro Pusceddu aveva lanciato l’allarme perché si rischia la paralisi dell’intera attività giudiziaria. Pusceddu si era rivolto alla politica per un intervento urgente. Azione sostenuta dagli avvocati che ieri in assemblea hanno deciso una settimana di astensione dalle udienze. Le date saranno indicate dal consiglio dell’Ordine dei prossimi giorni. Per il presidente Lorenzo Soro «è una decisione sofferta ma l’unica che si poteva assumere di fronte a una situazione così grave, dove a rischio c’è l'intera attività giudiziaria. Servono urgenti interventi della politica. Così non si può andare avanti».

